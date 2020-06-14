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Родоляр пробыл на Гоа несколько месяцев

Родоляр пробыл на Гоа несколько месяцев

Тату-мастер из Ярославля Родоляр Маляров, застрявший во время пандемии коронавируса в Индии, до сих пор не может вернуться домой. Мужчина смог вылететь в Россию, но попал в обсерватор в Коломне. И теперь не знает, как ему добираться до дома после двухнедельной изоляции.

— Из аэропорта меня отвезли в Коломну — не дождались нас, чтобы отвезти в Ярославль, так как в самолёте продержали около 5–6 часов, а на выходе я задержался минут на 20.

За обратный билет Родоляр отдал 400 евро — брал в долг. И теперь надеется, что ярославские власти помогут ему доехать домой.

Денег теперь уже почти нет, но в обсерваторе кормят, и условия, говорит ярославец, хорошие.

— Я ожидал казармы, но всё довольно прилично, — говорит Родоляр.

А вот в Индии в разгар коронавируса пришлось несладко — местные, как рассказывал мужчина, с подозрением смотрели на людей с европейской внешностью. А потому даже еду купить поначалу было трудно.

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