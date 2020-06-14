Тату-мастер из Ярославля Родоляр Маляров, застрявший во время пандемии коронавируса в Индии, до сих пор не может вернуться домой. Мужчина смог вылететь в Россию, но попал в обсерватор в Коломне. И теперь не знает, как ему добираться до дома после двухнедельной изоляции.

— Из аэропорта меня отвезли в Коломну — не дождались нас, чтобы отвезти в Ярославль, так как в самолёте продержали около 5–6 часов, а на выходе я задержался минут на 20.



За обратный билет Родоляр отдал 400 евро — брал в долг. И теперь надеется, что ярославские власти помогут ему доехать домой.