С 15 июня в Крыму отменят самоизоляцию для российских туристов и обязательную обсервацию. Эти меры сохранятся только для иностранцев. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил глава республики Сергей Аксенов.

— Въезжающие в Крым граждане не обязаны сдавать тест на коронавирус, однако термометрия, осмотр на выявление внешних признаков ОРВИ будут осуществляться и далее в полном объёме в аэропорту, на железнодорожном вокзале, на Крымском мосту, — отметил Аксенов в сообщении.

Также в Крыму, где 15 июня начинается курортный сезон, останется обязательным масочный режим. Маски нужно будет носить в общественном транспорте и местах массового скопления людей.