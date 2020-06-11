С 15 июня в Крыму отменят самоизоляцию для российских туристов и обязательную обсервацию. Эти меры сохранятся только для иностранцев. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил глава республики Сергей Аксенов.
— Въезжающие в Крым граждане не обязаны сдавать тест на коронавирус, однако термометрия, осмотр на выявление внешних признаков ОРВИ будут осуществляться и далее в полном объёме в аэропорту, на железнодорожном вокзале, на Крымском мосту, — отметил Аксенов в сообщении.
Также в Крыму, где 15 июня начинается курортный сезон, останется обязательным масочный режим. Маски нужно будет носить в общественном транспорте и местах массового скопления людей.
С середины июня на полуострове возобновят работу все заведения общепита, музеи, ледовые площадки, открытые бассейны, залы для бокса, поля для гольфа, тренажерные залы и фитнес-клубы, будут открыты детские аттракционы на открытом воздухе, площадки для пикников, солярии, салоны красоты. По словам Сергея Аксенова, эпидемиологическая ситуация в регионе позволяет принимать такие решения. Однако массовые мероприятия остаются под запретом.
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