«Куда собралась!»: девочка, привезённая из Португалии в Россию, захотела увидеть прежнюю жизнь. Семья против

Сейчас, на новой волне интереса к семье, бабушка Сандры, лидер в семье, выразилась ещё более резко, чем год назад.



— Да прям собралась и поехала, ага! Куда она собралась? Учиться ей надо и думать об учёбе и о профессии, не по Португалиям разъезжать. Нашли миллионеров! И чего вообще так молятся на эту Европу? У нас в сто раз лучше Сандра живёт, здесь она живёт свободно. Да и зачем ей туда? Она же маленькая совсем была, ничего не помнит, — сказала порталу 76.RU Ольга Ивановна.



Впрочем, Сандра всё-таки кое-что помнит.



— Я помню, что семья в Португалии была большая, все за столом сидели, — говорила девушка в интервью для 76.RU.



И связь с той своей далекой семьёй поддерживает — переписываются, правда, пока с помощью онлайн-переводчика. И теперь уже более уверенно говорит о своих планах:

— Да, поеду в гости.