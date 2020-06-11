«Куда собралась!»: девочка, привезённая из Португалии в Россию, захотела увидеть прежнюю жизнь. Семья против

Новый поворот в судьбе знаменитой «португальской принцессы» Сандры Зарубиной — девушки, которую 11 лет назад родная мать отсудила у приёмных португальских родителей и привезла домой — в посёлок Пречистое Ярославской области.
Девушка взрослеет, учится в колледже, скоро ей 18 лет — и она сможет решить, ехать ли ей к той своей семье, которую она уже почти забыла. На днях у коллег из издания Russia Today вышел материал о жизни Сандры, и проскочила мысль — девушка учит язык и все же думает съездить в Португалию. Поедет ли? Мы уже делали большой репортаж о том, как живёт Сандра спустя 10 лет. Тогда она не строила больших планов на поездку. И её родные — мама Наталья и бабушка Ольга Ивановна — были настроены против. Бабушка очень переживала, что, если Сандра надумает ехать, обратно может не вернуться, Португалия кажется пожилой женщине опасной страной.
Сейчас, на новой волне интереса к семье, бабушка Сандры, лидер в семье, выразилась ещё более резко, чем год назад.
— Да прям собралась и поехала, ага! Куда она собралась? Учиться ей надо и думать об учёбе и о профессии, не по Португалиям разъезжать. Нашли миллионеров! И чего вообще так молятся на эту Европу? У нас в сто раз лучше Сандра живёт, здесь она живёт свободно. Да и зачем ей туда? Она же маленькая совсем была, ничего не помнит, — сказала порталу 76.RU Ольга Ивановна.
Впрочем, Сандра всё-таки кое-что помнит.
— Я помню, что семья в Португалии была большая, все за столом сидели, — говорила девушка в интервью для 76.RU.
И связь с той своей далекой семьёй поддерживает — переписываются, правда, пока с помощью онлайн-переводчика. И теперь уже более уверенно говорит о своих планах:
— Да, поеду в гости.
Скандал вокруг португальской принцессы развернулся в 2009 году, когда её, тогда совсем малышку, родная мама отсудила у приёмных португальских родителей. Та семья — Жоау и Флоринда Пинейру — присматривали за девочкой, пока мама работала. Но Наталью обвинили в разгульном образе жизни и выдворили из страны. Женщина решила уехать с родной дочерью, к которой уже привязались португальские «няньки». Международный скандал подогрела одна деталь — прилетев в Россию, Наталья дала подзатыльник раскапризничавшееся дочери. А в самом Пречистом девочку ждал жутковатый дом — старый, деревянный, вместо туалета — ведро. Через несколько лет семья переехала в квартиру в новом доме, португальцы пытались наладить контакт, но семейной дружбы не сложилось. Приехав в гости к маленькой Сандре в Россию, обратно Жоау Пинейру уехал со слезами на глазах — приняли его холодно, а девочка и вовсе не узнала.