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Москва отменяет режим самоизоляции с завтрашнего дня

С конца марта москвичи сидели дома, а только неделю назад им разрешили прогулки по графику

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С начала пандемии Москва остается лидером по числу заразившихся коронавирусом

С начала пандемии Москва остается лидером по числу заразившихся коронавирусом

Режим самоизоляции и пропусков в столице отменяется с 9 июня. Вместе с этими мерами в прошлом останется и график прогулок для горожан — об этом заявил председатель Общественной палаты столицы Константин Ремчуков.

— Уже с завтрашнего дня, 9 июня, отменяется самоизоляция и пропускной режим, вместе с ними отменяется и график прогулок. <...> Кафе откроются с 16 июня, летние веранды, — цитирует председателя палаты ТАСС.

С 23 июня в городе откроют фитнес-клубы, разрешат пользоваться лавками и детскими площадками.

Режим самоизоляции в столице действовал с начала пандемии, а в конце мая к нему добавился обязательный перчаточно-масочный режим. С 1 июня для свободного посещения открылись парки и зеленые зоны, однако для жителей столицы установили график прогулок — заниматься спортом можно ежедневно до 09:00, а гулять — с 09:00 до 21:00 не больше трех раз в неделю: дважды в будни и один раз в выходной. В общественных местах москвичи обязаны носить защитную маску или респиратор.

С начала пандемии Москва остается лидером по числу коронавирусных больных: официально в столице насчитывается 197 018 заразившихся — плюс 2 тысячи человек за минувшие сутки. Выздоровели 104 тысячи человек, скончались — 2970.

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