Москва отменяет режим самоизоляции с завтрашнего дня

Режим самоизоляции и пропусков в столице отменяется с 9 июня. Вместе с этими мерами в прошлом останется и график прогулок для горожан — об этом заявил председатель Общественной палаты столицы Константин Ремчуков.



— Уже с завтрашнего дня, 9 июня, отменяется самоизоляция и пропускной режим, вместе с ними отменяется и график прогулок. <...> Кафе откроются с 16 июня, летние веранды, — цитирует председателя палаты ТАСС.

С 23 июня в городе откроют фитнес-клубы, разрешат пользоваться лавками и детскими площадками.