Россияне смогут выехать из страны. Об этом Михаил Мишустин заявил на заседании по борьбе с коронавирусом. Премьер-министр уточнил, что выехать из страны россияне могут для ухода за родственниками, на работу и учебу.

Также въезд в Россию будет разрешён для иностранцев, которые будут проходить лечение или обеспечивать уход за близкими родственниками.



Ранее на совещании с вице-премьерами Мишустин заявил о готовности к постепенному открытию курортного сезона в стране.



— Мы готовы к постепенному открытию курортного сезона. С 1 июня во многих регионах уже возобновили работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию. Разработан план выхода российской туристической отрасли из режима карантинных ограничений, — сказал премьер-министр.

