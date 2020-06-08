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Хотя границы откроют, о туризме можно пока не мечтать

Хотя границы откроют, о туризме можно пока не мечтать

Россияне смогут выехать из страны. Об этом Михаил Мишустин заявил на заседании по борьбе с коронавирусом. Премьер-министр уточнил, что выехать из страны россияне могут для ухода за родственниками, на работу и учебу.

Также въезд в Россию будет разрешён для иностранцев, которые будут проходить лечение или обеспечивать уход за близкими родственниками.

Ранее на совещании с вице-премьерами Мишустин заявил о готовности к постепенному открытию курортного сезона в стране.

— Мы готовы к постепенному открытию курортного сезона. С 1 июня во многих регионах уже возобновили работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию. Разработан план выхода российской туристической отрасли из режима карантинных ограничений, — сказал премьер-министр.

Мишустин поручил Ростуризму вместе с главами российских регионов оперативно проработать вопросы по проведению курортного сезона.

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