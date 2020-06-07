20-летний юбилей фильма «Брат 2» — кажется, особый повод для радости каждого второго жителя страны. На центральных каналах крутят известную картину Балабанова, поклонники Багрова прилипают к экранам и цитируют любимые фразы, а журналист Артём Краснов пишет колонку, которая идёт в разрез с мнением большинства, как будто все двадцать лет копил злость на центрального героя одного из главных российских фильмов 2000-го. А вы на стороне автора или за «Брата»?
Я страшную вещь скажу, но коль скоро фейсбучная лента в «Брате 2» как в голубином дерьме, напишу так: дерьмище и этот ваш «Брат 2». И Данила Багров чучело.
Тут я, правда, должен провести черту между Багровым и Бодровым, а также между «Братом 2» и его режиссёром Алексеем Балабановым. Но талантливый дуэт Бодрова и Балабанова именно в «Брате 2» показал мне, что бывает, когда пытаются продать свой талант.
Вот к первому «Брату» у меня отношение мягче: пересматривать я его не могу, но что-то в нём есть — атмосфера, обаяние Бодрова, остро социальная проблематика. Многим заходит и ладно. А вот причина популярности «Брата 2» для меня загадка. И бог бы с ней — я бы даже не вспоминал, но обилие поклонников этой муры говорит кое-что о нас самих.
Данила, к примеру, всегда казался мне заторможенным ублюдком, который, неровен час, пристрелит отца, шмыгнет носом и непонимающе усмехнётся. Сама история с хоккеистом, которого кинули на деньги, выглядит мелкой для кровной мести. Но окончательный гвоздь в крышке гроба — это сцена, где хоккеист, которому Багров возвращает деньги, недосчитывается скольких-то там тысяч и недовольно куксится (принцесса-несмеяна). Этакий апофеоз мелочности и ненужности всего фильма.
Да и сам образ Багрова — унылое говно, а не герой. Психопат, который может хладнокровно расстреливать людей (пусть даже, по его мнению, нечистоплотных) в режиме онлайн-шутеров — это психически нездоровый маньяк, а не «голос поколения». И если бы это был гротеск в стиле Гая Рчи или Тарантино, я бы сделал скидку, но публика съела «Брата 2» как фильм про жизу, что меняет угол зрения.
Для меня Сергей Бодров открылся, когда я посмотрел «Кавказского пленника» (уже много позже «Брата 2»). Может быть, посмотри я его сразу, обаяние Бодрова перевесило бы всё остальное. Но меня угораздило начать с «Брата 2», и он оказался редким фильмом, после которого хотелось сходить в душ. Словно под видом конфетки тебя накормили дерьмом.
Наверное, можно заняться апологией и выяснение причин, почему это кино считается эпохальным, но мне не хочется. Для меня оно так и останется бездарным и конъюнктурным, псевдо-патриотическим и псевдо-глубоким. Может быть, самый кассовый, но не самый искренний фильм Балабанова.
А если уж выбирать фильм про ту «эпоху», то это, наверное, «Бумер»: тоньше, глубже, ближе к тексту. Не мы такие, жизнь такая.
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