Тут я, правда, должен провести черту между Багровым и Бодровым, а также между «Братом 2» и его режиссёром Алексеем Балабановым. Но талантливый дуэт Бодрова и Балабанова именно в «Брате 2» показал мне, что бывает, когда пытаются продать свой талант.

Вот к первому «Брату» у меня отношение мягче: пересматривать я его не могу, но что-то в нём есть — атмосфера, обаяние Бодрова, остро социальная проблематика. Многим заходит и ладно. А вот причина популярности «Брата 2» для меня загадка. И бог бы с ней — я бы даже не вспоминал, но обилие поклонников этой муры говорит кое-что о нас самих.



Данила, к примеру, всегда казался мне заторможенным ублюдком, который, неровен час, пристрелит отца, шмыгнет носом и непонимающе усмехнётся. Сама история с хоккеистом, которого кинули на деньги, выглядит мелкой для кровной мести. Но окончательный гвоздь в крышке гроба — это сцена, где хоккеист, которому Багров возвращает деньги, недосчитывается скольких-то там тысяч и недовольно куксится (принцесса-несмеяна). Этакий апофеоз мелочности и ненужности всего фильма.