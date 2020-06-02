Минимальная ставка почасовой оплаты труда, легальная удалёнка, прямые выплаты по больничным и «социальное казначейство» для поддержки нуждающихся — всего в общенациональном плане действий, которые должны восстановить занятость и доходы населения, насчитывается
Проект предложений оказался у РБК, издание пишет, что в проекте плана содержатся уже анонсированные и запущенные меры поддержки (такие как прямые выплаты на детей и увеличение пособия по безработице до уровня МРОТ —
- установление с октября 2020 года минимального размера часовой ставки при привлечении работников на неполное рабочее время на срок до трех месяцев «с целью борьбы с теневой оплатой труда и защиты интересов работодателей и их работников, работающих неполное рабочее время»;
- обеспечение с июля 2020 года возможности перехода работников на удаленный режим работы, в том числе комбинированный, включающий удаленную работу и работу на рабочем месте, без заключения дополнительных соглашений к трудовому договору;
- предоставление возможности по переводу государственных и муниципальных служащих на дистанционную работу;
- реализация на всей территории страны с 1 января 2021 года нового порядка «прямых выплат» по больничным листам и по выплачиваемым в рамках социального страхования пособиям гражданам, имеющим детей, что потребует дополнительно почти
52 миллиардарублей;
- создание «социального казначейства», осуществляющего функции предоставления мер социальной поддержки.
Выполнить мероприятия общенационального плана действий по восстановлению экономики планируют до конца
В идеале обозначенные меры должны вывести страну на устойчивый рост реальных доходов, снизить уровень безработицы ниже 5% и обеспечить темпы роста ВВП на уровне не менее 2,5% в год к концу следующего года.
За тем, как этого будут добиваться и какие меры коснутся лично вас, мы будем следить сегодня онлайн. Присоединяйтесь к трансляции и смотрите вместе с нами, как будет подниматься экономика. Точное время встречи пока не сообщается.
О необходимости разработки общенационального плана по восстановлению экономики Владимир Путин заявил на совещании с главами российских регионов