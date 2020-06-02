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Настало время выйти из дома и поднимать экономику

Настало время выйти из дома и поднимать экономику

Минимальная ставка почасовой оплаты труда, легальная удалёнка, прямые выплаты по больничным и «социальное казначейство» для поддержки нуждающихся — всего в общенациональном плане действий, которые должны восстановить занятость и доходы населения, насчитывается 500 мероприятий. О них уже сегодня Михаил Мишустин доложит Владимиру Путину.

Проект предложений оказался у РБК, издание пишет, что в проекте плана содержатся уже анонсированные и запущенные меры поддержки (такие как прямые выплаты на детей и увеличение пособия по безработице до уровня МРОТ — 12,13 тысячи рублей), так и новые инициативы. Вот некоторые из них:

  • установление с октября 2020 года минимального размера часовой ставки при привлечении работников на неполное рабочее время на срок до трех месяцев «с целью борьбы с теневой оплатой труда и защиты интересов работодателей и их работников, работающих неполное рабочее время»;
  • обеспечение с июля 2020 года возможности перехода работников на удаленный режим работы, в том числе комбинированный, включающий удаленную работу и работу на рабочем месте, без заключения дополнительных соглашений к трудовому договору;
  • предоставление возможности по переводу государственных и муниципальных служащих на дистанционную работу;
  • реализация на всей территории страны с 1 января 2021 года нового порядка «прямых выплат» по больничным листам и по выплачиваемым в рамках социального страхования пособиям гражданам, имеющим детей, что потребует дополнительно почти 52 миллиарда рублей;
  • создание «социального казначейства», осуществляющего функции предоставления мер социальной поддержки.

Выполнить мероприятия общенационального плана действий по восстановлению экономики планируют до конца 2021 года. По словам российского премьера, это позволит «не только переломить ситуацию, сложившуюся в результате распространения новой коронавирусной инфекции, но и приступить к проведению долгосрочных структурных изменений в экономике и ее дальнейшему укреплению».

В идеале обозначенные меры должны вывести страну на устойчивый рост реальных доходов, снизить уровень безработицы ниже 5% и обеспечить темпы роста ВВП на уровне не менее 2,5% в год к концу следующего года.

За тем, как этого будут добиваться и какие меры коснутся лично вас, мы будем следить сегодня онлайн. Присоединяйтесь к трансляции и смотрите вместе с нами, как будет подниматься экономика. Точное время встречи пока не сообщается.

О необходимости разработки общенационального плана по восстановлению экономики Владимир Путин заявил на совещании с главами российских регионов 28 апреля. В начале мая поручение президента о разработке такого плана появилось на сайте Кремля, а 1 июня его представили в администрацию президента.

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