Небывалая удача улыбнулась жителю Рыбинска Ярославской области — мужчина выиграл в лотерею дом у моря.



— Удачу клиенту ярославской почты принес счастливый билет «Жилищной лотереи» тиража № 391, розыгрыш которого состоялся 24 мая, — рассказал пресс-секретарь УФПС Ярославской области Геннадий Додохов. — В этом тираже разыгрывались десять домов у моря.



Это третий крупный выигрыш в Ярославской области в этом году. В марте ярославец выиграл в «Русском лото» путевку на море, а до этого, тоже купивший билет «Русского лото» рыбинец, 120 тысяч рублей.

