В ночь на 31 мая число людей, заразившихся коронавирусом, в мире превысило отметку в 6 миллионов. При этом 367 356 человек уже скончались. Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса.



Больше всего заражённых в США (больше 1,7 млн человек). Россия какое-то время занимала второе место по числу заражённых, но потом заболеваемость резко возросла в Бразилии и Россия спустилась на третье место.

В России по последним данным коронавирус подтверждён у 396 575 человек, 167 469 из них выздоровели, 4555 — скончались. С подозрением на COVID-19 в России остаются 307 тысяч человек.