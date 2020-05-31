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В России коронавирус подтвержден у 396 575 человек

В России коронавирус подтвержден у 396 575 человек

В ночь на 31 мая число людей, заразившихся коронавирусом, в мире превысило отметку в 6 миллионов. При этом 367 356 человек уже скончались. Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса.

Больше всего заражённых в США (больше 1,7 млн человек). Россия какое-то время занимала второе место по числу заражённых, но потом заболеваемость резко возросла в Бразилии и Россия спустилась на третье место.

В России по последним данным коронавирус подтверждён у 396 575 человек, 167 469 из них выздоровели, 4555 — скончались. С подозрением на COVID-19 в России остаются 307 тысяч человек.

Карта американского центра системных наук и инженерии (CSSE) при Университете Джонса Хопкинса — один из самых популярных в интернете ресурсов по отслеживанию распространения COVID-19 в мире. Информационная панель создана учёными и отображает данные, полученные в том числе от Всемирной организация здравоохранения и Центров по контролю и профилактике заболеваний США, Европы и Китая.

Обновляется карта хоть и не в режиме реального времени, но всё равно довольно часто.

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