Первоначальную версию появления коронавируса на продуктовом рынке «Хуанань» в Ухани опровергли. Оказалось, что COVID-19 существовал задолго до этого. Об этом сообщил директор Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу.



— Поначалу мы думали, что рынок морепродуктов заражен вирусом, но теперь [оказалось, что] рынок — скорее, жертва. Новый коронавирус существовал задолго до этого, — передает его слова ТАСС, ссылаясь на газету Global Times.



О том, что рынок оказался жертвой, а не первоисточником COVID-19, пишет британское издание Daily Mail, ссылаясь на центр по контролю и профилактике заболеваний. Ученые, которые исследовали образцы животных с рынка «Хуанань», не нашли там заражения коронавирусом, а значит, люди не могли от них заболеть. По данным газеты, есть доказательства, что впервые вирус появился у летучих мышей, а уже затем передался человеку через «промежуточное животное».

