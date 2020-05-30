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Ученые проанализировали образцы животных с рынка в&nbsp;Ухани, но не нашли зараженных коронавирусом

Ученые проанализировали образцы животных с рынка в Ухани, но не нашли зараженных коронавирусом

Первоначальную версию появления коронавируса на продуктовом рынке «Хуанань» в Ухани опровергли. Оказалось, что COVID-19 существовал задолго до этого. Об этом сообщил директор Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу.

— Поначалу мы думали, что рынок морепродуктов заражен вирусом, но теперь [оказалось, что] рынок — скорее, жертва. Новый коронавирус существовал задолго до этого, — передает его слова ТАСС, ссылаясь на газету Global Times.

О том, что рынок оказался жертвой, а не первоисточником COVID-19, пишет британское издание Daily Mail, ссылаясь на центр по контролю и профилактике заболеваний. Ученые, которые исследовали образцы животных с рынка «Хуанань», не нашли там заражения коронавирусом, а значит, люди не могли от них заболеть. По данным газеты, есть доказательства, что впервые вирус появился у летучих мышей, а уже затем передался человеку через «промежуточное животное».

Определить «нулевого» пациента и то, когда он заразился, так и не удалось, но китайские власти убеждены, что первым инфицированным оказался 55-летний житель провинции Хубэй, где 17 ноября и началось распространение вируса.

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коронавирусКитай
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