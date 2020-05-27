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Скоро региональные бригады врачей усилят столичным подкреплением

Скоро региональные бригады врачей усилят столичным подкреплением

Отправить бригады московских врачей в регионы, где ситуация с коронавирусной инфекцией остается сложной — с таким предложением обратился Владимир Путин к мэру Москвы Сергею Собянину. Также глава государства выступил за передачу им части накопленных ресурсов.

Сергей Собянин, который также является главой рабочей группы по коронавирусу в Госсовете, заверил президента, что готов отправить необходимых специалистов хоть сегодня.

— Мы сегодня и завтра уже обеспечим поездку наших бригад в Псковскую и Владимирскую область, направим врачей в ближайшее время, — заявил Собянин.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 370 тысяч официальных случаев коронавирусной инфекции. После обеих столиц лидерство по числу зараженных держат Нижегородская область (8735 случаев), Дагестан (4455 случаев), Свердловская область (4425 случаев), Ростовская (4133) и Красноярский край (3700). И если в Москве число выздоровевших превышает суточное число зараженных, то в этих регионах ситуация развивается наоборот: например, в Ростове-на-Дону обнаружена новая вспышка COVID-19 в психиатрическом диспансере — больше 100 зараженных. В Красноярском крае оказались заражены несколько сотен вахтовиков.

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коронавирусВладимир Путинврачи
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