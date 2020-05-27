Отправить бригады московских врачей в регионы, где ситуация с коронавирусной инфекцией остается сложной — с таким предложением обратился Владимир Путин к мэру Москвы Сергею Собянину. Также глава государства выступил за передачу им части накопленных ресурсов.



Сергей Собянин, который также является главой рабочей группы по коронавирусу в Госсовете, заверил президента, что готов отправить необходимых специалистов хоть сегодня.



— Мы сегодня и завтра уже обеспечим поездку наших бригад в Псковскую и Владимирскую область, направим врачей в ближайшее время, — заявил Собянин.

