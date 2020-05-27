В апреле Институт развития интернета (ИРИ) запустил большой конкурс для российских медиа и блогеров. Он посвящен социально значимым для молодежи проектам, и в первом этапе мы стали одним из победителей с проектом «Фронтовой инстаграм».



Сейчас заканчивается вторая волна конкурса, ИРИ получил более 400 проектов участников. Лучших из них эксперты и жюри назовут в конце июля. На все проекты потребуется пять миллиардов рублей, но институт выделил только три, поэтому выбор будет нелегким.



— Интерес к проекту очень большой. В общей сложности, если брать первую и вторую волны конкурса, мы получили заявок на более чем 30 миллиардов рублей, что в десять раз превышает объем субсидии этого года, — рассказывает гендиректор ИРИ Антон Ключкин.

