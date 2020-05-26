Владимир Путин объявил дату проведения парада Победы в этом году. Президент заявил, что он состоится 24 июня.



Также глава государства приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу провести военно-морской парад на всех базах и поручил ему обеспечить при проведении парада Победы самый строгий режим безопасности, свести риски к минимуму.

26 июля пройдет шествие «Бессмертного полка», но, если риски по коронавирусу сохранятся, акцию перенесут еще на месяц.