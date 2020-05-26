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Ждать парада осталось недолго

Ждать парада осталось недолго

Владимир Путин объявил дату проведения парада Победы в этом году. Президент заявил, что он состоится 24 июня.

Также глава государства приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу провести военно-морской парад на всех базах и поручил ему обеспечить при проведении парада Победы самый строгий режим безопасности, свести риски к минимуму.

26 июля пройдет шествие «Бессмертного полка», но, если риски по коронавирусу сохранятся, акцию перенесут еще на месяц.

Парад Победы в этом году отменили за несколько дней до самого события — из-за пандемии коронавируса Владимир Путин приказал ограничиться парадом воздушной авиации. 9 мая президент приехал в Кремль, где возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата и обратился с речью к россиянам.

— 75 лет прошло, как закончилась Великая Отечественная война. Мы обязательно, как обычно, широко и торжественно отметим юбилейную дату, сделаем это достойно, как велит наш долг перед теми, кто выстрадал, добился и свершил Победу. Будет и наш главный парад на Красной площади, и народный марш «Бессмертного полка» — марш нашей благодарной памяти и неразрывной, кровной, живой связи между поколениями, — сказал тогда Путин.

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