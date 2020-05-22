Даже если вы ничему полезному за время карантина не научились, то как минимум могли пополнить свой вокабуляр. Мы насчитали
SARS-CoV-2
Так называется сам вирус, впервые выявленный в конце
COVID-19
Потенциально тяжёлая острая респираторная инфекция, вызываемая коронавирусом
Антитела
Белки-глобулины, которые иммунная система производит для борьбы с вирусом.
Вирулентность
Степень способности инфекционного агента (штамма микроорганизма или вируса) вызывать заболевание или гибель организма. Вирулентность является мерой патогенности. Вирулентность зависит от свойств самого инфекционного агента, а также от восприимчивости организма-хозяина.
Гидроксихлорохин
В самом начале пандемии появилась информация, что якобы это лекарство от малярии помогает справиться с коронавирусом. Но в итоге исследования и практика показали, что препарат не только бесполезен, но и опасен. Внятных доказательств эффективности не было, зато у принимавших его пациентов появились побочные реакции, например диарея.
Дистант
Дистанционное обучение школьников. То же самое, что удаленка, только для детей.
Зум
До коронавируса никто толком и не слышал об этом приложении для видеоконференций, но во время пандемии и повальной удалёнки оно превзошло все свои аналоги. Поначалу в Zoom решали рабочие вопросы офисные работники и учились школьники на дистанционке, а с развитием эпидемии в приложении поселилась и вся остальная жизнь: вечеринки, игры, свидания, встречи друзей — всё оказалось здесь.
Зумбомбинг
Поскольку с безопасностью у приложения дела обстояли так себе, к конференции мог присоединиться кто угодно. Этим и воспользовались пранкеры. Они подключались к незащищенным паролями чужим беседам и демонстрировали в эфире мягко говоря сомнительный контент — насилие, порнографию и т. д.
ИВЛ
Аппарат искусственной вентиляции лёгких. Медицинское оборудование, которое предназначено для принудительной подачи газовой смеси (кислород и сжатый осушенный воздух) в лёгкие с целью насыщения крови кислородом и удаления из лёгких углекислого газа.
В 2019 году Минпромторг подумывал о перепрофилировании предприятий и выступал с инициативой закрыть производство аппаратов ИВЛ, но в
Инфодемия
Этим термином обозначается возникший из-за пандемии информационный фон, когда всем вокруг кажется, что СМИ слишком много говорят о коронавирусе.
Карантин
На карантин отправляются все, кто во время пандемии вернулся из-за границы, и те, у кого подтвердился коронавирус. Отбывать карантин можно на дому или в обсервации, а за его нарушение вы получите штраф.
Карантикулы (они же путинские каникулы)
Самые странные каникулы в вашей жизни. Нерабочие дни (с сохранением зарплаты), которые Владимир Путин объявил в конце марта. Сначала это была неделя с
Карантини
Напитки, которые употребляют во время вечеринок, получили гордое название «карантини» (англ. quarantini). Это производное от двух слов: «карантин» и «мартини». В оригинале, конечно, у этого коктейля есть и собственный рецепт: водка, виски и обязательно крепкий ликер (например, самый крепкий на свете Everclear, крепость которого достигает 95%). Но к чему условности — берите, что есть! Первыми этот коктейль придумали сценаристы сериала «Клиника», но популярность к нему пришла только сегодня, спустя 19 лет после выхода комедийного шоу.
Ковидиот
Происходящий от слов «COVID-19» и «идиот» термин — универсальное обозначение, одинаково подходящее и для тех, кто уделяет слишком много внимания пандемии, и для тех, кто игнорирует меры предосторожности. Так что пока один ковидиот покупает сто пачек туалетной бумаги, другой — обнимает всех подряд и дышит вам в спину в очереди в магазине.
Ковидиворс
Отправившись с рабочих мест домой, не все выдержали круглосуточную жизнь с женой или мужем. Пары перестали понимать друг друга, поняли, что они вообще чужие люди, и решили расстаться. Для семей, которые решили развестись во время пандемии, появился этот англицизм (англ. covidivorce), обозначающий разрыв из-за невозможности быть вместе в замкнутом пространстве.
Коммунарка
Московский посёлок, где должны были открыть самую большую в регионе больницу с онкологической специализацией и центром женского здоровья. Но из-за пандемии её экстренно перепрофилировали под коронавирусный госпиталь. С марта 2020 года «Коммунаркой» стали называть саму больницу.
Контагиозность
Заразность, главное свойство коронавируса на фоне других ОРВИ. Например, когда хотят сообщить, что COVID-19 очень легко передается от носителя к здоровому человеку, в том числе через поверхности, на которых оседает, говорят «коронавирус контагиозный».
Коронавирус
Семейство вирусов, включающее на январь
Коронавирусы распространяются воздушно-капельным путем и через предметы, поэтому очень заразны, но большинство коронавирусов обычно вызывают относительно легкий ОРВИ. Антитела на коронавирусы выявлены у 80% людей, что показывает потенциал коронавирусов по созданию пандемии.
Известно семь коронавирусов, поражающих человека:
- вирус HCoV-229E — альфа-коронавирус, впервые выявлен в середине
1960-х годов;
- вирус HCoV-NL63 — альфа-коронавирус, возбудитель был выявлен в Нидерландах в
2004 году;
- вирус HCoV-OC43 — бета-коронавирус A, возбудитель выявлен в
1967 году;
- вирус HCoV-HKU1 — бета-коронавирус A, возбудитель обнаружен в Гонконге в
2005 году;
- вирус SARS-CoV — бета-коронавирус B, возбудитель атипичной пневмонии, первый случай заболевания которой был зарегистрирован в
2002 году;
- вирус MERS-CoV — бета-коронавирус C, возбудитель ближневосточного респираторного синдрома, вспышка которого произошла в
2015 году;
- вирус SARS-CoV-2 — бета-коронавирус B, ответственный за пандемию пневмонии нового типа
2020 года.
За всё время пандемии в России многие так и не разобрались, как правильно писать слово «коронавирус». Известная нижегородская Училка на пальцах объяснила, как же всё-таки правильно и почему именно «а», если в русском языке принято использовать соединительную гласную «о».
— Это медицинский термин, и у медиков он пишется на латыни так: coronavirus. В результате мы имеем кальку, которая не адаптировалась в русском языке. И кстати, так же пишется и ротАвирус, — говорит учительница.
Корониалы
Корониалами называют поколение детей, зачатых во время пандемии. По аналогии с миллениалами.
Красная зона
Так называемая «грязная зона» в больнице, где непосредственно размещены пациенты с коронавирусом.
Наташа
До весны 2020 года были известны две Наташи — Королёва и та, которой турки привыкли называть русских девушек. Их новая тёзка обрела популярность благодаря бесчисленным мемам с котами, но так и осталась неизвестной. Зато её коты всегда в курсе, как там коронавирус и как обстоят дела в стране.
Нулевой пациент
Первый заразившийся пациент в популяции эпидемиологического исследования.
Обсервация
Изоляция в условиях медицинского наблюдения с жесткими ограничениями: вас закрывают в номере и запрещают выходить даже в коридор. В комнате, впрочем, есть всё необходимое для существования, а еще кормят по расписанию несколько раз в день. С большей вероятностью в обсервации на
Онлайн-вечеринки
Когда все твои любимые клубы и бары закрыты, а за встречу с друзьями на улице могут оштрафовать, у тебя остается только один выход — закатить онлайн-вечеринку в том самом зуме. Готовишь себе закуски, открываешь домашний бар — и поехали.
Пандемия
Необычайно сильная эпидемия, распространившаяся на территории стран, континентов; высшая степень развития эпидемического процесса. Обычно под пандемией подразумевают болезнь, принявшую массовый, повальный характер, поражающую значительную часть всего населения. Согласно критериям ВОЗ, пандемия — распространение нового заболевания в мировых масштабах.
Патогенность
Способность инфекционного агента (штамма микроорганизма или вируса) порождать патологии, болезни и отклонения от нормы.
Печенеги и половцы
Печенеги — древний тюркоязычный народ, сформировавшийся в
Половцы — кочевой тюркский народ, в начале
Оба народа обрели вторую жизнь после слов Владимира Путина
Пик
Максимальное число заболевших за сутки, после которого рост прекращается. Цифры либо держатся на уровне, либо идут вниз.
Плато
Состояние статистики по COVID-19, когда долгое время уровень новых случаев остается примерно равным каждый день, а не растет.
Погулянцы
Люди, которые выступают за мягкий карантин — хотя бы с возможностью выйти на пешую прогулку, пробежку или просто во двор с детьми. Враги сидидомцев.
Пульсоксиметр
Вы могли всю жизнь прожить, так и не узнав этого слова, если бы не коронавирус. Пульсоксиметр определяет уровень насыщения крови кислородом. Этот показатель может упасть при пневмонии.
Самоизоляция
Режим самоизоляции — придуманный во время пандемии неологизм, которого раньше не существовало. В своих запретах он чем-то похож на карантин, только не такой строгий. Самоизоляция чаще всего добровольная (карантин всегда официальный), и на ней сидят все, даже у кого нет коронавируса. Вам разрешается выходить из дома не дальше чем на
Санитайзер
Средство для дезинфекции рук, которым вы всегда пренебрегали, а в марте 2020-го резко ставшее дефицитным. В магазинах его стали скупать примерно так же быстро, как туалетную бумагу и гречку.
Сатурация
Это насыщение крови кислородом — основной параметр, который определяет пульсоксиметр.
Сидидомцы
Люди, выступающие за жесткий карантин — чтобы разрешали выходить только в магазин, погулять с собакой или в аптеку и желательно в радиусе
Социальная дистанция
Этот термин во время пандемии стали использовать все кому не лень — и эпидемиологи, и представители власти. Однако здесь закралась досадная ошибка. С точки зрения науки социальная дистанция обозначает дистанцирование между социальными группами (условно говоря, печенеги и депутаты) и сообществами. А то, что все имели в виду, называется физической дистанцией (те самые
Удаленка
Те, кого не сократили сразу же после объявления карантикул и кто мог работать из дома, ушли на удаленку. Фрилансеры делали так всю жизнь, но с марта 2020 года к ним присоединилась добрая половина страны. То же самое, что дистант, только для взрослых.
Штамм
Совокупность организмов одного вида со схожими свойствами. Штаммов коронавируса может быть множество — в разных организмах они могут мутировать.
Знаете другие слова, которые появились в нашем лексиконе во время пандемии? Скорее пишите их в комментариях! Только чур с расшифровкой!