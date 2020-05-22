Обсервация



Изоляция в условиях медицинского наблюдения с жесткими ограничениями: вас закрывают в номере и запрещают выходить даже в коридор. В комнате, впрочем, есть всё необходимое для существования, а еще кормят по расписанию несколько раз в день. С большей вероятностью в обсервации на 14 дней оказываются туристы, прилетевшие из эпидемиологически опасных регионов.



Онлайн-вечеринки



Когда все твои любимые клубы и бары закрыты, а за встречу с друзьями на улице могут оштрафовать, у тебя остается только один выход — закатить онлайн-вечеринку в том самом зуме. Готовишь себе закуски, открываешь домашний бар — и поехали.



Пандемия



Необычайно сильная эпидемия, распространившаяся на территории стран, континентов; высшая степень развития эпидемического процесса. Обычно под пандемией подразумевают болезнь, принявшую массовый, повальный характер, поражающую значительную часть всего населения. Согласно критериям ВОЗ, пандемия — распространение нового заболевания в мировых масштабах.



Патогенность

Способность инфекционного агента (штамма микроорганизма или вируса) порождать патологии, болезни и отклонения от нормы.

Печенеги и половцы

Печенеги — древний тюркоязычный народ, сфор­ми­ро­вавшийся в VII–VIII веках в бас­сей­не реки Сырдарья в Приаралье. В X веке Византийская империя использовала печенегов в качестве заслона от набегов киевских князей на Константинополь. Для этого правителям печенегов ежегодно доставляли из Византии подношения в виде золотых слитков. Осаждали Киев, участвовали в междоусобной войне между Ярославом Мудрым и Святополком Окаянным, погибли в 1061 году в битве при Левунионе.



Половцы — кочевой тюркский народ, в начале XI века продвинулись из Заволжья в причерноморские степи, вытеснив оттуда печенегов и торков. Затем пересекли Днепр и дошли до низовий Дуная, таким образом заселив всю Великую Степь от Дуная до Иртыша. При образовании Золотой Орды в середине XIII века кыпчаки ассимилировали малочисленные монголоязычные племена и передали им свой язык. Со второй половины XI века до монголо-татарского нашествия половцы постоянно нападали на южную Русь. В начале XII века Святополк Изяславич и Владимир Мономах вытеснили половцев на Кавказ, за Волгу и Дон.



Оба народа обрели вторую жизнь после слов Владимира Путина 8 апреля на селекторном совещании с главами регионов, когда он пообещал, что Россия справится с «заразой коронавирусной», потому что раньше уже победила и печенегов, и половцев.



Пик



Максимальное число заболевших за сутки, после которого рост прекращается. Цифры либо держатся на уровне, либо идут вниз.



Плато



Состояние статистики по COVID-19, когда долгое время уровень новых случаев остается примерно равным каждый день, а не растет.

