Пока вы сидели на карантине и самоизоляции, в разных уголках страны было не до скуки. Здесь за дистанцию с окружающим миром отвечала сама природа. Паводок затопил города, посёлки и деревни так, что выйти из дома было просто невозможно. Мы собрали фотографии из затопленных населённых пунктов, чтобы вы сказали себе: «Хорошо сидим!»

