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Тема дня Сотни заболевших: карта коронавируса на 21 мая

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Большая вода добралась до маленьких населенных пунктов

Большая вода добралась до маленьких населенных пунктов

Пока вы сидели на карантине и самоизоляции, в разных уголках страны было не до скуки. Здесь за дистанцию с окружающим миром отвечала сама природа. Паводок затопил города, посёлки и деревни так, что выйти из дома было просто невозможно. Мы собрали фотографии из затопленных населённых пунктов, чтобы вы сказали себе: «Хорошо сидим!»

Ночью вода поднялась, утром спала. Синоптики пообещали новый подъем

Ночью вода поднялась, утром спала. Синоптики пообещали новый подъем

28 апреля из-за затора в Никольском рукаве Северной Двины затопило дачные участки на острове Краснофлотском в Архангельске. Похоже, сезон посадок придётся перенести.

Видео: 29.RU Архангельск / YouTube

А 12 мая в Архангельской области паводок затопил сразу две деревни — Кевролу и Шардонемь.

Те, у кого есть животные, завели их на второй этаж домов. Вода только во дворах. В магазин селяне ездят на лодках

Те, у кого есть животные, завели их на второй этаж домов. Вода только во дворах. В магазин селяне ездят на лодках

Затопленный рекой Пинегой&nbsp;Свято-Артемиево-Веркольский монастырь

Затопленный рекой Пинегой Свято-Артемиево-Веркольский монастырь

21 мая большая вода пришла в Пермский край. Затопленными оказались несколько посёлков, а где-то даже объявили режим ЧС.

Ново-Никольская церковь в Усолье и подступы к ней теперь выглядят так

Ново-Никольская церковь в Усолье и подступы к ней теперь выглядят так

А это Палаты Строгановых в Усолье

А это Палаты Строгановых в Усолье

Рыбак отдыхает на ступеньках строгановской усадьбы

Рыбак отдыхает на ступеньках строгановской усадьбы

Но выйти на улицу можно. Например, выгулять собаку

Но выйти на улицу можно. Например, выгулять собаку

Мужики теперь рыбачат около музея «Строгановские палаты»

Мужики теперь рыбачат около музея «Строгановские палаты»

А в залах самого музея стоит вода

А в залах самого музея стоит вода

Зато какое отражение в воде!

Зато какое отражение в воде!

Спасатели добираются как будто по дороге, но как будто и по реке

Спасатели добираются как будто по дороге, но как будто и по реке

К пермскому «Счастью» просто так не подобраться

К пермскому «Счастью» просто так не подобраться

Видео: 59.RU Пермь / YouTube

После того как в середине апреля затопило омское село Мангут, природа здесь заметно ожила. Там, где раньше ходили люди, стали плавать выдры.

Местные привыкли: дома в Мангуте топит четвертый год подряд

Местные привыкли: дома в Мангуте топит четвертый год подряд

Вот одна из выдр, которые поселились в Мангуте

Вот одна из выдр, которые поселились в Мангуте

Даже натопить печь невозможно

Даже натопить печь невозможно

Видео: НГС.НОВОСТИ Омск / «ВКонтакте»

Угличская и Рыбинская ГЭС в Ярославской области немного перестарались, сбрасывая воду. В результате улочки посёлка Тверицы превратились в пляжи. С бескрайними «морями».

Поливать грядки теперь долго не придется

Поливать грядки теперь долго не придется

Вот вам и курорт

Вот вам и курорт

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весенний паводок — 2020фотопотоп
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