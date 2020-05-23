Недавно мы попросили вас рассказать нам о том, как поменялась ваша жизнь в самоизоляции. И получили почти 400 писем со всей страны. Часть ваших сообщений мы опубликовали в четверг: вы рассказывали, как улучшились или ухудшились отношения с родными, как коллеги стали ругаться в чатах капслоком или как вы внезапно обнаружили в членах семьи качества, которые не замечали, живя десятки лет под одной крышей. Сегодня мы публикуем еще одну подборку ваших историй: о свадьбе в карантине, беременности в изоляции и неожиданных находках в квартире.
Павел:
— Общение с коллегами и работа перешли в онлайн. Пропала офисная суета — стал меньше нервничать и переживать. Общения с коллегами, конечно, стало меньше, в основном только по делу. Зато с семьей стало больше общения, отношения стали теплее. Появилось больше времени на себя. Ну там пресс подкачать или зарядку с семьей сделать.
Татьяна:
— Очень тоскливо, даже притом что я хожу на работу, не хватает общения, посиделок с коллегами и друзьями. Начала намного чаще ездить на дачу, раньше там крайне редко появлялась. В целом упадок сил, нет мотивации ни на что, если рабочие задачи ещё заставляю себя делать, то всё остальное — никак.
Евгений:
— Я успел жениться, это самое главное. Правда, дальше порога ЗАГСа нас не пустили, расписали прямо в коридоре. А свидетелями были охранник да работница ЗАГСа. Зато на всю жизнь запомним. На отношениях изоляция никак не сказывается — нам и до этого было хорошо вдвоем, редко куда-то выбирались.
С коллегами мы активизировались. Переносим крупный фитнес-проект полностью в онлайн, такого у нас в стране ещё не было, такое под силу только действительно сплоченной команде профессионалов. Это вам не абонементы со скидками впаривать. Работы стало в разы больше, сутками у компьютера. Но и работать хочется куда как больше. А каждый выход на улицу воспринимается как подарок — воздух свежий и пьянит.
Кошка нашему заточению рада. Ещё бы — столько внимания пушистой морде, любимые человеки постоянно рядом. У меня же стали более собранными мысли — есть больше времени подумать над собственными действиями. Намного меньше отвлекающих факторов. Очень надеюсь, что этот дорогой (во всех смыслах) урок не пройдёт для каждого из нас даром и все мы выйдем из домов лучше и добрее. Начнём наконец с уважением относиться к природе и окружающим. Берегите себя и близких. Всё наладится — и не такое переживали.
«Появилось больше свободного времени, и нашел девушку. Но не тут-то было, гулять-то нельзя. Разрешайте гулять влюблённым!»
Аноним
Анна:
— Сижу дома, готовлюсь к появлению сыночка. Сложно не выходить никуда, беременным советуют гулять, двигаться + свежий воздух, а также недополучение витамина D от солнца может повлиять. По детским магазинам, соответственно, тоже не пройтись, не пощупать (ребенок первый долгожданный), я мечтала о беременности, предвкушала все эти подготовления и наслаждение беременностью, а получился отстой. Муж работает, отношения с ним не изменились.
На мой ДР не приехала даже мама (живёт в трёх остановках), уговаривала ее очень, муж забрать должен был, я наготовила стол, муж испек накануне торт, а она в самый ДР позвонила и сказала, что не поедет, так как боится штрафов (было 6 апреля, никаких пропусков и штрафов не для карантинных не было), в общем, запугали СМИ пенсионерку. К слову, мама не работает, дома сидит, по магазинам не ходит, маски есть, если что. Обидно было очень, я плакала, что никто не пришел ко мне на ДР, учитывая, что и так две недели уже дома сидели и ни с кем не виделись. У меня все, депрессия постоянная, напряжение, одни расстройства, до родов ещё 2 месяца, вообще не знаю, что будет с этим карантином.
Татьяна:
— За последний месяц больше всего поменялось отношение к себе. Постоянные переживания, что не успела подготовить подушку безопасности на предстоящие трудные времена. А ребенок еще учится и нужны вложения. Большое волнение за здоровье бабушки. Каждый день она заставляла себя гулять, иначе поднималось давление, да и без живого общения она не может долго. Виню себя, что нет какой-нибудь дачи, чтобы увезти бабулю на свежий воздух.
На работе вижу негативные моменты: начались задержки заработной платы, сокращение рабочего времени. После разговоров с коллегами в обед понимаю, что повезло избежать прелестей дистанционного обучения ребенка, но все равно в душе — ощущение приближения грозы. Ситуацию с коронавирусом иногда обсуждаем, но все сводится к непониманию мер руководителей государевых. В лес нельзя гулять, а в переполненном автобусе можно ехать... С собакой можно гулять, а со сходящим с ума в четырех стенах ребенком — нельзя...
С друзьями стали реже общаться, все в своих проблемах, да и телефон уже порядком поднадоел. Пытаюсь искать позитив в весенней природе, но отсутствие возможности насладиться этим на улице вводит в уныние. Постоянно думаю, что не так что-то сделала в своей жизни, что не все усилия приложила, чтобы могла бы облегчить существование себе и родным в последние недели и в неизвестном предстоящем будущем...
«Я очень устала. Постоянно хочется выпить»
Любовь
Надежда:
— Раньше постоянно бежала от себя: то работа с 8 до 22 практически 5–6 дней в неделю, в выходные встречи с друзьями и тусовки, я постоянно была в движении. Первая неделя сидения дома далась тяжело: тупо сериалы и фильмы, сон и еда. Очень скучала по всем! Состояние «воля, неволя — все равно». А сейчас я кайфую! Вернулось желание к хобби, изучению нового. Начала изучать новый язык. Изучать книги по психологии.
Отношения с родителями изменились (они уже на пенсии как 10 лет, а мне 30, было полное непонимание), стали с чутким пониманием относиться друг к другу, мне впервые не хочется бежать из дома (полное принятие себя). С работой — да, сейчас никак. Но уже нет ожидания «когда уже можно будет жить как раньше». Как раньше точно не будет! Будет что-то совершенно новое! Самое главное: я вернула себе себя. И да, сейчас мне хорошо и спокойно.
«Меньше вижусь с друзьями. Очень боюсь от кого-то заразиться»
Ольга
Наталья:
— Поскольку я — махровый интроверт, то изоляция и дистанция мне даже нравятся. Очень необычно было в самые первые дни. На улицу выходишь — и ни-ко-го. Совсем. Признаюсь, это было облегчением. Не надо надевать на себя «броню» от социума. Еще поразила тишина на улицах. Отсутствие пробок — это просто невероятно. Дистанция в магазинах — просто прекрасно. По поводу карантинных мер даже хвалебный постик нашей «Пятерочке» написала.
По работе исполнилась мечта — работать на удаленке. Иногда приезжаю в офис. По поводу масок. Давно была мысль надеть что-то такое. Не из-за вируса, а из-за пыли в городе. После таяния снега и до сезона дождей дышать тяжело и неприятно. Особенно если едешь на велосипеде по городу. Раньше покупала медицинские маски. А теперь пришлось придумывать варианты. В итоге заказала три маски с возможностью менять вкладыши. Не просто маски, а с символикой любимой музыкальной группы. Кстати, этот тренд по миру очень разошелся.
Очень порадовала активность в интернете. Проект «ИзоИзоляция», онлайн-концерты, музеи, спектакли. Давно надо было это направление развивать. Сдружились с фанатами из других городов. Вместе скучаем по любимой группе и переживаем, потому как один из участников сейчас в очень неблагополучном месте. Перемены в себе? Я могу приспосабливаться и управлять своим состоянием. Могу работать более эффективно. И да, значение своей семьи в такие периоды только усиливается.
P. S. Мой кот-экстраверт готов отправить меня на работу.
«В начале апреля чуть не развелись, но дети помирили»
Леша
Дмитрий ЧТЗ:
— Я заметил, что узоры на плитке в туалете складываются во вполне осмысленное лицо, которое даёт мне полезные советы о мытье рук перед посещением, собственно, туалета. Я, жена и трое наших детей стали звать это лицо на кафеле Нафаней. Ставим миску с молоком на эту плитку (она на полу перед унитазом), крошим туда имбирь, на ночь накрываем многоразовой маской.
Мы не сразу привыкли, что в нашей квартире появился шестой житель, за молоком ходить боязно, но мы приспособились: пока жена, чтобы не привлекать внимания, ночью с балкона кричит об изнасиловании, а старший сын о пожаре, я тихонько рою подземный безмасочный ход до ближайшей «Пятёрки», чтобы не позднее сентября иметь возможность ходить туда за молоком для Нафани, — с ним договорились уже.
Что до друзей и коллег, то они поступают подло — они пытаются одолжить назад те 455 рублей, которые я одолжил у них, чтобы моя семья спокойно жила месяц на макарошках. Насчёт изменений в себе... Я понял, что без чипа мне жить нельзя. Никоим образом невозможно выйти в парк, не предупредив господина ПЖ! Это просто предательство какое-то — взять, выйти куда-то и не сообщить! Считаю целесообразным применить колокольчики в ноздри, под маской, разумеется, дабы звоном своим они не тревожили тех, кто охраняет нас от порядка.