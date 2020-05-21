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В мире скончались уже около 330 тысяч человек с подтверждённым COVID-19

В мире скончались уже около 330 тысяч человек с подтверждённым COVID-19

В мире число случаев заражения COVID-19 превысило отметку в 5 миллионов, составив 5 000 038 человек. Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса. С начала пандемии погибли больше 328 тысяч человек. К 21 мая больше всего зараженных по-прежнему в США — почти треть случаев, больше 1 миллиона 500 тысяч. Россия на втором месте. Затем идут Бразилия, Великобритания и Испания.

В России уже больше 308 тысяч подтверждённых случаев COVID-19. По последним данным, в России скончались 2 972 пациента с коронавирусом, 85 392 человека выздоровели. Актуальную информацию по всем регионам страны можно посмотреть по этой ссылке.

В среду ВОЗ заявила, что за прошедшие сутки в мире зарегистрировано самое большое число заражений коронавирусом с начала пандемии. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире 4 801 202 подтвержденных случаев COVID-19 и 318 935 смертей.

Также вчера в России впервые число вылечившихся от COVID-19 превысило число заразившихся: зафиксировано еще 8 764 случая коронавируса, а 9 262 человека выздоровели.

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