В мире число случаев заражения COVID-19 превысило отметку в 5 миллионов, составив
В России уже больше 308 тысяч подтверждённых случаев COVID-19. По последним данным, в России скончались 2 972 пациента с коронавирусом, 85 392 человека выздоровели. Актуальную информацию по всем регионам страны можно посмотреть по этой ссылке.
В среду ВОЗ заявила, что за прошедшие сутки в мире зарегистрировано самое большое число заражений коронавирусом с начала пандемии. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире 4 801 202 подтвержденных случаев COVID-19 и 318 935 смертей.
Также вчера в России впервые число вылечившихся от COVID-19 превысило число заразившихся: зафиксировано еще 8 764 случая коронавируса, а 9 262 человека выздоровели.