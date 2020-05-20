Как Вьетнам жёсткими методами победил коронавирус без жертв — 11 любопытных фактов

1. Реакция Вьетнама на коронавирус — уникальна. Это даже признано Всемирной организацией здравоохранения. В свое время Вьетнам пережил пандемию птичьего гриппа, а на 15 мая в стране уже был завершён карантин и по коронавирусу. За всё время борьбы с новой инфекцией во Вьетнаме не погиб ни один человек.



2. Все вновь появляющиеся инфицированные — вернувшиеся в страну вьетнамцы. Помимо них, заболевших нет. Все приехавшие из других стран обязаны прожить две недели в лагере под Хошимином, а потом ещё две недели у себя дома в провинции.



3. Карантинный лагерь, где приезжие живут две недели, совсем не похож на пансионат. Это бывшая военная база, где всем попавшим выдают циновку и пакет риса. Туалет — один на сто человек. Простая еда, жара, отсутствие кондиционеров и все в больших казармах.



4. Первый заражённый появился во Вьетнаме 23 января. Это был приезжий из китайского города Ухань. Через несколько дней страна закрыла границу с Китаем, а через неделю — приостановила работу всех школ и учебных заведений. Говорят, что план по борьбе с коронавирусной инфекцией в стране, когда-то пережившей птичий грипп, был готов еще до появления ковида на территории Вьетнама.

