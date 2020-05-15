Не все на выход! Где в России снимают коронавирусные запреты

С конца марта, когда в России ввели первые ограничения по коронавирусу, страна погрузилась в оцепенение. Торговые центры, рестораны, кинотеатры, парки и даже детские площадки остались в режиме ожидания снятия запретов. 11 мая президент отменил нерабочие дни и предложил губернаторам самим двигать рамки дозволенного в городах — в зависимости от эпидемиологической обстановки. И кое-где этим уже воспользовались.
Сегодня зовем вас в виртуальную экскурсию по городам Сети городских порталов: смотрите, где уже можно гулять по городу без пропуска и кому разрешили приодеться к лету.
Первые послабления власти ввели на следующий день после обращения президента: например, в Уфе уже можно гулять в парках, ходить на работу без пропусков. В городе работают кафе и рестораны, но посидеть в них компанией не получится — по-прежнему действует режим дистанцирования.
В Омске открылись автоцентры, магазины с одеждой и обувью, чтобы люди могли приодеться к лету. Правда, работают только бутики с отдельным входом.
В Перми заработали парикмахерские, небольшие магазины непродовольственных товаров, а также парки и набережные. В соседнем Екатеринбурге разрешили гулять и заниматься спортом на улице, но город ждет 19 мая, когда откроются торговые центры и летние веранды ресторанов и кафе.
В Кургане работают все организации, кроме общепита, развлекательных заведений и салонов красоты. Автошколам разрешили давать уроки вождения.
В Новосибирске с 12 мая можно гулять и заниматься спортом на улице. Это также один из немногих регионов, в котором открылись кладбища.
В Волгограде тоже можно свободно гулять по городу. Работают салоны красоты, мастерские по ремонту одежды и обуви, мебельные мастерские. Жители ждут, что с 20 мая в регионе откроют стоматологии, магазины промтоваров.
В Ростове-на-Дону с 15 мая открываются ярмарки, МФЦ, непродовольственные магазины, автосалоны, парикмахерские, химчистки. Можно заниматься спортом на открытом воздухе и беспрепятственно ездить на дачу.
Впрочем, некоторые регионы не спешат снимать ограничения: в Нижнем Новгороде — первом после столиц городе с максимальным числом заболевших коронавирусом — режим повышенной готовности продлён на неизвестный срок, пока что условия такие же, как были в апреле, плюс масочный и перчаточный режим. В Тюмени, Челябинске, Ярославле, Самаре, Красноярске и Архангельске режим сохраняется до лета. В городах действуют правила: выходить в ближайший магазин и гулять с собакой рядом с домом.