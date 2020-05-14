Росавиация составила план по выходу из режима ограничений. Документ, в котором прописаны три этапа освобождения от коронавирусных мер, разослан авиапредприятиям, до 18 мая они должны высказать по нему оценку.



Как пишет «Русская служба BBC», на первом этапе запрещается пускать на борт самолетов пассажиров с температурой 37,5 градуса и выше. Мерить температуру будут прямо при входе на борт. Верхнюю одежду придется снять и упаковать в пластиковый пакет.



На протяжении всего полета пассажиры будут сидеть в масках и перчатках с дистанцией в одно кресло.

