Первый в России 100-летний пациент полностью выздоровел от COVID-19, сообщает Федеральное медико-биологическое агентство РФ (ФМБА).



— 13 мая 2020 года, в день своего 100-летия, Пелагея Михайловна Пояркова выписана из Центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, перепрофилированного под прием больных новой коронавирусной инфекцией, — говорится в сообщении агентства.



Пелагея Михайловна находилась на плановом лечении в больнице, где её соседка по палате оказалась с положительным тестом на коронавирус.