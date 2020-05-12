Организаторы «Бессмертного полка онлайн» передадут следователям список IP-адресов, с которых хакеры отправляли анкеты со снимками офицеров вермахта. Об этом сообщил журналистам руководитель исполкома общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Артем Хуторской во время пресс-конференции онлайн
— Мы зафиксировали все IP-адреса, и я совершенно ответственно заявляю, что этот перечень будет передан в Следственный комитет для проведения проверки в отношении тех граждан, которые попытались испортить нам праздник, — заявил Хуторской.
Атаки хакеров начались ранним утром 9 мая. С 6 до
Как рассказала сопредседатель центрального штаба общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева, служба безопасности отладила процесс, и хакерские атаки не помешали онлайн-трансляции.
— 646 уникальных IP-адресов использовали для атак, где-то 64% — это европейские страны, такие как Германия, Нидерланды, Финляндия, Украина, 27% — территория Северной Америки и 3% — Азии. Были атаки и с территории РФ, — уточнила Цунаева.
В 11:00 (мск) произошла еще одна масштабная атака аналогичной мощности на сайт трансляции шествия, но серьезно на работоспособность сайта она не повлияла.
В этом году из-за эпидемиологической обстановки общероссийская акция «Бессмертный полк» впервые прошла онлайн. Всего на участие в ней поступило около
В то же время прокуратура Челябинска разбирается с публикацией фотографии Адольфа Гитлера в проекте «Имена героев» в эфире местной ТРК. Снимок фюрера отправил