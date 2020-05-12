Атаки хакеров начались ранним утром 9 мая. С 6 до 9 утра (мск) на сайт поступило более 90 миллионов запросов, из-за чего процессорные мощности виртуального сервера были израсходованы, а сайт акции оказался под угрозой отключения и некоторое время был недоступен для пользователей.

Как рассказала сопредседатель центрального штаба общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева, служба безопасности отладила процесс, и хакерские атаки не помешали онлайн-трансляции.

— 646 уникальных IP-адресов использовали для атак, где-то 64% — это европейские страны, такие как Германия, Нидерланды, Финляндия, Украина, 27% — территория Северной Америки и 3% — Азии. Были атаки и с территории РФ, — уточнила Цунаева.

В 11:00 (мск) произошла еще одна масштабная атака аналогичной мощности на сайт трансляции шествия, но серьезно на работоспособность сайта она не повлияла.