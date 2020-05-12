«Люди стали зелеными от отсутствия солнца»: как Испания выходила с карантина

Несмотря на то, что в России уже подготовили план по постепенной отмене противоэпидемических мер — говорить о его реализации пока рано. Даже в Москве, где эти самые меры ввели в первую очередь, режим самоизоляции продлили до конца мая. Тем временем в Испании, которая на третьем месте в мире по количеству заразившихся коронавирусом, уже начался поэтапный выход из карантина. Жительница Мадрида Елена Эстебан рассказала о том, как полтора месяца изоляции изменили мир и жизнь людей.



Сейчас, когда наконец-то сняли запреты на выход из дома — мы честно два месяца сидели дома, а дети и того больше, — улицы полны людей, которые занимаются спортом, гуляют парами, приходят семьей под окна бабушек-дедушек показать внуков. Всё по уму, чёткое расписание. Днём выходят дети, пожилые гуляют дважды в день, а раннее утро и поздний вечер — для всех остальных: молодых, здоровых, которым безопасно.

