Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило отметку в 4 миллиона. Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса. С начала пандемии погибли больше 277 тысяч человек.
На 10 мая больше всего зараженных в США — 1 миллион 300 тысяч случаев. В Испании, Италии и Великобритании — свыше 210 тысяч случаев.
Россия держится на пятом месте. У нас свыше 198 тысяч подтверждённых случаев COVID-19. Актуальную информацию по всем регионам страны можно посмотреть по этой по ссылке.
При этом, по данным ВОЗ, число заражений в мире — 3 855 788 (+95 845 за сутки), скончались — 265 862 человека (+6 388).
Отметим, что накануне глава Минздрава Михаил Мурашко спрогнозировал подъем заболеваемости коронавирусом в стране. По его словам, успокаиваться пока нельзя.
А глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ограничения по коронавирусу снимут, только когда будет вакцина.