9 мая суббота
СЕЙЧАС +15°С
usd 73.87
eur 80.00
Тема дня Как будем работать с 12 мая

Все новости

Все новости
Показываем трансляцию авиационного шоу с аэродрома Кубинка

Показываем трансляцию авиационного шоу с аэродрома Кубинка

Продолжаем отмечать День Победы и смотрим удивительное авиашоу с аэродрома Кубинка в Подмосковье. Сегодня здесь показывают мастерство сразу четыре пилотажные группы Военно-космических сил РФ.

Авиационное шоу стартует с 15:30 мск и продлится час. Усаживайтесь поудобнее, включайте нашу трансляцию и смотрите на это удивительное зрелище!

Видео: NN.RU

75-я годовщина Победы проходит в России в условиях пандемии: отменены все массовые мероприятия, почётные парады — только в небе. Самое масштабное шоу этим утром прошло в Москве: сразу после обращения Владимира Путина к нации в небо взмыли 75 боевых самолетов и вертолетов Минобороны.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

АвиашоуДень ПобедыДень Победы 2020
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (1)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!