Продолжаем отмечать День Победы и смотрим удивительное авиашоу с аэродрома Кубинка в Подмосковье. Сегодня здесь показывают мастерство сразу четыре пилотажные группы Военно-космических сил РФ.
Авиационное шоу стартует с 15:30 мск и продлится час. Усаживайтесь поудобнее, включайте нашу трансляцию и смотрите на это удивительное зрелище!
Видео: NN.RU
75-я годовщина Победы проходит в России в условиях пандемии: отменены все массовые мероприятия, почётные парады — только в небе. Самое масштабное шоу этим утром прошло в Москве: сразу после обращения Владимира Путина к нации в небо взмыли 75 боевых самолетов и вертолетов Минобороны.