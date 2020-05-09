Продолжаем отмечать День Победы и смотрим удивительное авиашоу с аэродрома Кубинка в Подмосковье. Сегодня здесь показывают мастерство сразу четыре пилотажные группы Военно-космических сил РФ.

Авиационное шоу стартует с 15:30 мск и продлится час. Усаживайтесь поудобнее, включайте нашу трансляцию и смотрите на это удивительное зрелище!