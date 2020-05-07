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На выплаты могут рассчитывать врачи, борющиеся с коронавирусом

На выплаты могут рассчитывать врачи, борющиеся с коронавирусом

Борющиеся с коронавирусом врачи могут рассчитывать на дополнительные страховые выплаты. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно ему, врачам положены единовременные выплаты от 68,8 тысячи до 2,7 миллиона рублей в зависимости от степени полученного вреда.

Если во время работы медики (врачи, средний и младший медперсонал, водители автомобилей скорой помощи) подхватят коронавирус и уйдут на больничный (без инвалидности), выплата составит 68 811 рублей. Если возникшие осложнения приведут к инвалидности, сумма увеличится.

«Инвалиду I группы — в размере 2 064 339 рублей; инвалиду II группы — в размере 1 376 226 рублей; инвалиду III группы — в размере 688 113 рублей», — говорится в указе.

В случае смерти медицинского работника, подхватившего COVID-19 на работе, его родственники получат 2 752 452 рубля.

Указ вступил в законную силу.

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