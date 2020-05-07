Борющиеся с коронавирусом врачи могут рассчитывать на дополнительные страховые выплаты. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно ему, врачам положены единовременные выплаты от 68,8 тысячи до 2,7 миллиона рублей в зависимости от степени полученного вреда.



Если во время работы медики (врачи, средний и младший медперсонал, водители автомобилей скорой помощи) подхватят коронавирус и уйдут на больничный (без инвалидности), выплата составит 68 811 рублей. Если возникшие осложнения приведут к инвалидности, сумма увеличится.

