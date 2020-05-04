С Чаяндинского месторождения в Якутии, где несколько сотен рабочих устроили бунт, требуя нормальных условий содержания и защиты от коронавируса, начали эвакуировать вахтовиков. В общей сложности там находятся 10,5 тысячи человек.



В ближайшие дни власти Челябинской области планируют вернуть домой 199 рабочих, работающих на месторождении, где произошла крупная вспышка коронавируса.

— Порядка половины из них с подтвержденными результатами теста на коронавирус, у всех болезнь протекает бессимптомно. Эта группа будет доставлена бортом до Челябинска, после чего рабочие будут размещены в специализированных лечебных учреждениях, — рассказали 74.RU в пресс-службе губернатора Челябинской области.

