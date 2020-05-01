— Неизвестно и куда делись его письма с фронта. Фотографий тоже осталось не очень много. Прадед не любил не только разговоры про войну, но и фильмы. Всегда плакал, когда их смотрел. А в возрасте 64 лет умер: случилось желудочное кровотечение. Потом установили, что его лечили не от того, чем он болел, — вспоминает правнучка фронтовика Александра Симутина.



На У-2 добрался до Берлина

Валентин Макеев попал на фронт в самый разгар войны в 1943 году сразу после окончания летного училища. Распределили его летчиком в 105-й Гвардейский отдельный авиаполк. О летчиках этого полка ходили легенды. Некоторыми из них с нами поделилась внучка фронтовика.



Летчик, основавший музей



Вторая мировая война для летчика Павла Кочегина началась в Восточной Европе, а закончилась в Заполярье. В армию он попал 20-летним парнем в 1936 году и большую часть войны провел на Карельском фронте, куда попал в мае 1942 года, и где встретил День Победы.



Жизнь летчиков на севере — это боевые вылеты и ежедневные рутинные учебные занятия. Если управлять боевыми машинами умели все летчики — за два месяца до отправки на фронт все новобранцы проходили подготовку на тыловом аэродроме, то вот занятия по стрельбе проходили уже в месте базирования 837-го истребительного авиационного полка. Павел Кочегин среди сослуживцев был наиболее опытным летчиком и летал на самолетах Hawker Hurricane. Службу на севере осложняли суровые метели, долгая и морозная зима, что сказывалось на физическом и моральном состоянии бойцов.

