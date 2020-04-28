При этом кому-то может показаться и кажется, что ничего страшного не происходит. Многие не видят угрозы, просто не чувствуют её. Ведь даже в Москве, где больше всего заболевших – 48 тысяч человек – это всего лишь 0,4 процента жителей столицы. Но, во-первых, это жизни, здоровье конкретных людей, и их немало. А, во-вторых, опасность дальнейшего, причем широкого распространения болезни не миновала. Она еще очень велика.



Среди наших родных, коллег, людей, которых мы хорошо знаем, всё больше тех, кого прямо затронула болезнь, у кого обнаружена инфекция, кто оказался в больнице с осложнениями. Дорогие друзья, глубоко соболезную всем, кого постигло горе, кто переживает невосполнимую утрату близких.



Понимаю, как это нелегко: и горечь потерь, и груз усталости, тревог, неопределённости. Это, конечно, изматывает, психологически истощает людей. Накапливаются материальные, финансовые, бытовые проблемы. И каждому из нас так и хочется выдохнуть и сказать: всё, наконец, закончилось, всё позади.



Тем более что за окнами весна, тёплые, солнечные дни приходят уже не только на юг России, но и на Урал, в Сибирь, на Дальний Восток. Многие планировали там, где это возможно, провести майские праздники на дачных и садовых участках. И конечно, так и нужно сделать.

