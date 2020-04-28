О заражениях и смертях медиков из-за коронавирусной инфекции сообщают во всех странах. Между тем в Сети появился список погибших медиков, у которых был положительный анализ на COVID-19. В списке встречаются имена медиков, работавших в России и Белоруссии. Сейчас в нем более 70 имен. Гарантировать, что все данные в нем достоверны, мы не можем — предложить имя может любой человек. Однако авторы просят указать контакты людей, которые могут подтвердить информацию.



По крайней мере несколько имен в списке совершенно точно реальны: среди погибших указан анестезиолог Елизаветинской больницы Сергей Белошицкий. Его смерть подтвердили в больнице, где он работал, уточнив, что заразился доктор «при исполнении врачебного долга». Сегодня также стало известно о смерти замглавврача нижегородской больницы № 33 Алексея Аристова. Он также заразился в больнице, работая с пациентами с коронавирусом.

