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Под портретами врачей разложили красные гвоздики&nbsp;

Под портретами врачей разложили красные гвоздики 

В Санкт-Петербурге на Малой Садовой появилась стена памяти врачей и медсестер, которые погибли, заразившись коронавирусной инфекцией за время пандемии. Об этом сообщает «Фонтанка». Девять рамок с именами погибших медиков вывесили прямо напротив здания, где работают сотрудники комитета по здравоохранению Петербурга. Портреты есть только рядом с двумя именами — смерти врачей подтвердил Смольный.

Автор идеи — активистка Ирина Маслова. По данным издания, цель проекта — не дать властям забыть о погибших медиках.

Портреты пока есть только в двух рамках

Портреты пока есть только в двух рамках

О заражениях и смертях медиков из-за коронавирусной инфекции сообщают во всех странах. Между тем в Сети появился список погибших медиков, у которых был положительный анализ на COVID-19. В списке встречаются имена медиков, работавших в России и Белоруссии. Сейчас в нем более 70 имен. Гарантировать, что все данные в нем достоверны, мы не можем — предложить имя может любой человек. Однако авторы просят указать контакты людей, которые могут подтвердить информацию.

По крайней мере несколько имен в списке совершенно точно реальны: среди погибших указан анестезиолог Елизаветинской больницы Сергей Белошицкий. Его смерть подтвердили в больнице, где он работал, уточнив, что заразился доктор «при исполнении врачебного долга». Сегодня также стало известно о смерти замглавврача нижегородской больницы № 33 Алексея Аристова. Он также заразился в больнице, работая с пациентами с коронавирусом.

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