28 апреля вторник
СЕЙЧАС +10°С
usd 74.50
eur 80.76
Срочно Коронавирус нашли у 14-летней девочки
СЕЙЧАС +10°С
usd 74.50
eur 80.76

Все новости

Все новости
Обращения президента ждет вся страна

Обращения президента ждет вся страна

Владимир Путин выступит с большим обращением перед совещанием с главами регионов по коронавирусу. Как сообщает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, обращение состоится после 15:00 мск.

Не уходите далеко — мы будем вести онлайн-трансляцию с обращения президента, так что вы сможете первыми узнать все главные новости о коронавирусе, самоизоляции и антикризисе.

Впервые Владимир Путин выступил с обращением к нации 25 марта. Тогда глава государства объявил о нерабочей неделе с 28 марта по 5 апреля, пообещал выплаты детям, ветеранам и безработным и обложил налогами дивиденды с вкладов свыше миллиона рублей.

2 апреля предложенных мер оказалось недостаточно, и гарант выступил с новыми тезисами. В частности, он продлил нерабочие дни до конца апреля, пообещав сохранить зарплату всем, кто находится на самоизоляции, и постановил, кто должен продолжать работу, несмотря на карантин.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Владимир Путинвидеообращениепрезидент
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (19)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!