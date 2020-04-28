Владимир Путин выступит с большим обращением перед совещанием с главами регионов по коронавирусу. Как сообщает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, обращение состоится после 15:00 мск.

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