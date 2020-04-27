Это, конечно, ужас, но не ужас-ужас.



Спустя шесть недель честной самоизоляции, слегка одичавшие, мы с супругом приняли ответственное решение освоить пропускную систему и съездить ради эксперимента в ближайший гипермаркет. Вообще-то, мы неплохо справляемся силами всевозможных доставок, но развлечений в доступе осталось не так много, имеем что имеем.



Поскольку многим из моих друзей, скорее всего, предстоит окунуться в пропускную систему в других городах — рассказываю, как всё устроено у нас.



За все пропуска отвечает портал Mos.ru, что-то вроде главного московского сайта с местными новостями и полезными сервисами. Авторизоваться можно через госуслуги либо через регистрацию со СНИЛСом, а кроме того, через популярные соцсети, я выбрала «Фейсбук» как самый быстрый способ. Эпицентр моих тревог — я живу в Москве с уральской пропиской и работаю в новосибирской компании, на номерах Уральского региона и наш автомобиль. Но для оформления пропуска потребовался только номер паспорта и номер авто (кроме того, к учетной записи можно привязать карту «Тройка» — местный проездной для разрешённого проезда на общественном транспорте). В неделю можно совершать две поездки не по работе: в супермаркет, на дачу или навестить родственников. Дачи у нас нет, и выезд за пределы МКАД может быть чреват долгими объяснениями с полицией о том, зачем мы спустились с Уральских гор, все родственники в тысяче километров, а работа обходится без моего присутствия в офисе. Методом исключения был выбран ближайший «Ашан», было достаточно только ввести его адрес и адрес квартиры, где мы живем сейчас.

