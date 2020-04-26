Сегодня в Минобороны сообщили, что в ВС РФ с марта по 26 апреля установлено 874 случая заражения военнослужащих коронавирусом. Диагноз также подтвержден у 779 курсантов и слушателей военных вузов, 192 случая заражения выявлено в довузовских учебных заведениях МО.



Из 874 заболевших военных, 314 лечатся в госпиталях Минобороны, 175 — в изоляторах по месту службы, 379 — на дому и 6 человек — в гражданских больницах. Среди них есть те, кто находится в тяжелом состоянии. Один человек — на ИВЛ.



Также диагноз COVID-19 поставили 779 курсантам и слушателям в высших военных учебных заведениях. И 192 преподавателям и воспитанникам довузовских учебных заведений.