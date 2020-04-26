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Всего в России COVID-19 заразились больше 2 тысяч военнослужащих, курсантов и воспитанников военных учебных заведений

Всего в России COVID-19 заразились больше 2 тысяч военнослужащих, курсантов и воспитанников военных учебных заведений

Сегодня в Минобороны сообщили, что в ВС РФ с марта по 26 апреля установлено 874 случая заражения военнослужащих коронавирусом. Диагноз также подтвержден у 779 курсантов и слушателей военных вузов, 192 случая заражения выявлено в довузовских учебных заведениях МО.

Из 874 заболевших военных, 314 лечатся в госпиталях Минобороны, 175 — в изоляторах по месту службы, 379 — на дому и 6 человек — в гражданских больницах. Среди них есть те, кто находится в тяжелом состоянии. Один человек — на ИВЛ.

Также диагноз COVID-19 поставили 779 курсантам и слушателям в высших военных учебных заведениях. И 192 преподавателям и воспитанникам довузовских учебных заведений.

Среди гражданского населения заболели 245 служащих.


Также в Минобороны сообщили, что весь личный состав вооруженных сил по прибытию на службу проходит медицинский осмотр, у военных измеряют температуру.

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