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Сфера туризма вошла в перечень наиболее пострадавших из-за эпидемии

Сфера туризма вошла в перечень наиболее пострадавших из-за эпидемии

Российский премьер-министр Михаил Мишустин утвердил порядок предоставления субсидий туроператорам на возмещение затрат из-за коронавируса. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства. Ранее отрасль вошла в перечень наиболее пострадавших из-за эпидемии сфер. Компании из этого списка имеют право на государственную помощь.

«Утвердить прилагаемые правила предоставления в 2020 году субсидий из федерального бюджета туроператорам на возмещение затрат, понесенных при выполнении мероприятий, связанных с ограничениями, вызванными распространением новой коронавирусной инфекции», — говорится в документе.

При этом на субсидии могут рассчитывать только те компании, информация о которых внесена в единый федеральный реестр туроператоров.

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