В Киево-Печерской лавре COVID-19 заразились все священники, пишет РБК со ссылкой на главу информационно-просветительского управления УПЦ МП митрополита Климента.
По словам митрополита, также заболели монахи, преподаватели и студенты Киевской духовной академии, которая находится на территории лавры, — всего около 150–200 человек. Большинство клириков идут на поправку. Три человека скончались.
Карантин в Киево-Печерской лавре действует три недели — его ввели 5 апреля после обнаружения первых заболевших. 12 апреля в Александровскую больницу Киева — именно туда привозят большую часть пациентов, больных коронавирусной инфекцией, — доставили настоятеля лавры митрополита Павла. Сейчас его выписали из больницы, он здоров.
Ранее основатель Среднеуральского женского монастыря проклял всех, кто закрывает храмы из-за коронавируса, и предложил выселить в Биробиджан тех, кто придумал режим самоизоляции. Схиигумен Сергий уверен, что эпидемия в России — это выдумка, призвал людей, которые верят в пандемию, перестать верить в Бога, а верующих — выходить на улицу и посещать храмы.
— Предлагаю страдающим старческим маразмом, старческой пандемией, духовной проказой, предлагающим русскому народу самоизоляцию забыть Бога, запрещать ходить в храмы, выселить их по выбору в республику Биробиджан, либо на остров Мартиника, или на остров Спиналонга, — заявил схиигумен в своём обращении. — Смею уверить, что, как только это произойдёт, закончится несуществующая эпидемия коронавируса в России. Кто посягает на закрытие храмов — да будет проклят он и весь его род.
Тем временем рабочая группа по COVID-19 при патриархе сообщает, что на 55-м году жизни умер епископ Железногорский и Льговский Вениамин, которого ранее госпитализировали с коронавирусом.
— Несколько дней назад епископ Вениамин был доставлен в Курскую областную клиническую инфекционную больницу имени Н. А. Семашко. Накануне владыка был переведен в реанимацию, у него была диагностирована двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией, — уточнили в рабочей группе.