В Боткинской больнице Петербурга 24 апреля скончался врач – анестезиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий, работавший в Елизаветинской больнице. У него был подтверждён коронавирус.



Сообщение о смерти опубликовано на странице Елизаветинской больницы во «ВКонтакте». Как говорится в сообщении, врач лечил пациентов с COVID-19 и от одного из них заразился.

«Сегодня в больнице имени Боткина скончался врач – анестезиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий, который проработал в нашей больнице более 20 лет — до 25 февраля 2020 года, — говорится в сообщении. — У Сергея Леонидовича — подтверждённый тест на COVID-19. Он сам лечил пациентов от этой же коварной болезни, заразился ею при исполнении врачебного долга. Благодарим коллег из Боткинской больницы, кто до сегодняшнего дня боролся за жизнь своего соратника».