«Ставили печать на руку»: ярославна рассказала, как пережила пандемию коронавируса в Тайване

Пока в Ярославской области вводят электронные пропуска для передвижения, мы решили узнать о том, как во время пандемии дела обстоят в других уголках мира.
На Тайване сейчас живет ярославская студентка Жанна Бровкина. Девушка улетела в Азию в сентябре 2019 чтобы учиться по обмену. С момента появления COVID-19, число заболевших на острове не превысило отметки в 500 человек. И это при том, что население Тайваня — более 23 миллионов жителей.
Мы постарались расспросить девушку о том, как на Тайване борются с распространением вируса, что предпринимает правительство и каким образом на ситуацию реагируют местные жители.
— Когда появились первые новости про Ухань (город в Китае, откуда началось распространение новой коронавирусной инфекции), президент Тайваня обратилась к населению, — рассказывает Жанна. — Она попросила людей ходить в масках и чаще мыть руки. На улицах начали размещать социальную рекламу, а количество людей в масках моментально увеличилось.
Ничего не закрыли. Придумали закон о ношении маски
—Позднее появился закон, запрещающий появляться в общественных местах без маски. За нарушение жителям выписывают штраф в размере 6 тысяч тайваньских долларов, что приблизительно равняется 14-15 тысячам рублей. При этом ни один торговый центр, ресторан или магазин одежды на Тайване не закрывался даже на сутки.
Если ты хочешь зайти в автобус или метро без маски, водитель или полицейский сначала попросят ее надеть. Если маски с собой нет — тебя попросту не пустят в транспорт. Везде за соблюдением правил следят полицейские. Специальные бригады меряют жителям температуру в каждом общественном месте. На входе в метро, магазины и кафе стоят автоматы с санитайзерами.
Проблем с наличием в магазинах масок и санитайзеров никогда не было. Правительство разработало специальную систему для тех, кому необходимо купить средства защиты. Любой человек может забрать в аптеке 9 масок раз в две недели. В зависимости от того, четная или нечетная последняя цифра в номере паспорта гражданина, определяется день, в который ему разрешено прийти.
Отмечают людей печатью на руке
Если на входе в общественное место температура человека превышает 37.5, пройти дальше ему не позволят. У меня в университете при измерении температуры на руку ставят печать. Она дает возможность свободно перемещаться по учебным корпусам и заходить в столовую. - Я постоянно вижу, как на улице проводят дезинфекцию, протирают все поручни.
В университете, где учится девушка, существует правило: если заболел студент — закрывают его группу, в случае, если вирус подхватил преподаватель — на карантин будут помещены все курсы, у которых он вел лекции. Если в одном университете будет больше одного зараженного — учебное учреждение прекратит работу.
— С самого начала в аэропортах Тайваня начали измерять температуру всем, кто прилетал из Китая, — рассказывает Жанна. — Соблюдение всех мер безопасности и серьезное отношение к коронавирусной инфекции у населения острова помогли так безболезненно пережить пандемию.
«Местные отсаживались от меня в метро»
Мы также поинтересовались, как местное население реагирует на русскую девушку. Ведь в Таиланде и Индии к людям европейской внешности относятся с опаской, считая их главным распространителями инфекции.
— Несколько раз было, что пожилые люди отсаживались от меня в метро, но это связано не с тотальной боязнью русских, а с простой осторожностью, — смеется Жанна. — Ведь они не знают, что я уже длительное время проживаю на острове и принимают меня за залетного туриста.
По официальным данным, в Ярославской области уже 263 человека заболели коронавирусом. К концу апреля в регионе будут развёрнуты 600 койко-мест для пациентов с COVID-19.