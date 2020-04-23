«Ставили печать на руку»: ярославна рассказала, как пережила пандемию коронавируса в Тайване

Пока в Ярославской области вводят электронные пропуска для передвижения, мы решили узнать о том, как во время пандемии дела обстоят в других уголках мира.



На Тайване сейчас живет ярославская студентка Жанна Бровкина. Девушка улетела в Азию в сентябре 2019 чтобы учиться по обмену. С момента появления COVID-19, число заболевших на острове не превысило отметки в 500 человек. И это при том, что население Тайваня — более 23 миллионов жителей.



Мы постарались расспросить девушку о том, как на Тайване борются с распространением вируса, что предпринимает правительство и каким образом на ситуацию реагируют местные жители.

