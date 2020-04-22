Пришло время дружить городами: подборка популярных страниц Instagram со всей России

В Челябинске всем миром собирают деньги на еду 12 лошадям из местного конного клуба — из-за масштабного карантина они остались без средств к существованию. А в центре Красноярска милейшие суслики устроили драку за яблоко — эпичный бой случайно сняли на видео, которое стало вирусным.



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Красноярск