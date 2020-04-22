Пришло время дружить городами: подборка популярных страниц Instagram со всей России

Ситуация с распространением заразы по стране отличается от региона к региону. Как и борьба с этой инфекцией. В Нижнем Новгороде, например, вчера перемотали красно-белой лентой главную пешеходную улицу города — Покровку. Чтобы не гуляли. На вокзалах Перми поставили огромные — в человеческий рост! — градусники для бесконтактного измерения температуры. А жители Екатеринбурга объединились друг с другом, чтобы вместе с группой «Чайф» перепеть их хит про оранжевое настроение. Клип уральцы записали в поддержку врачей.
В Челябинске всем миром собирают деньги на еду 12 лошадям из местного конного клуба — из-за масштабного карантина они остались без средств к существованию. А в центре Красноярска милейшие суслики устроили драку за яблоко — эпичный бой случайно сняли на видео, которое стало вирусным.
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