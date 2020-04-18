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Участвовать в богослужении онлайн призвал патриарх Кирилл

Участвовать в богослужении онлайн призвал патриарх Кирилл

19 апреля православные верующие отметят главный праздник христианской церкви, Пасху. Из-за ситуации с коронавирусом храмы в разных регионах страны будут закрыты. Но вы можете присоединиться к пасхальному богослужению патриарха Кирилла в храме Христа Спасителя онлайн.

Видео: E1.RU / YouTube

В Москве, как и во многих других регионах страны, службы пройдут без прихожан. В столице действует пропускной режим, посещение храма не входит в список мест, которые разрешено посещать в период пандемии.

Также «воздержаться от посещения храмов и пребывать в своих жилищах, совершая домашнюю молитву, а также участвуя в богослужениях при их видеотрансляции» призвал патриарх Кирилл. Соответствующее письмо опубликовано на сайте Московской патриархии.

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