В Москве, как и во многих других регионах страны, службы пройдут без прихожан. В столице действует пропускной режим, посещение храма не входит в список мест, которые разрешено посещать в период пандемии.



Также «воздержаться от посещения храмов и пребывать в своих жилищах, совершая домашнюю молитву, а также участвуя в богослужениях при их видеотрансляции» призвал патриарх Кирилл. Соответствующее письмо опубликовано на сайте Московской патриархии.

