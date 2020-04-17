Ежедневно мы вместе с вами следим за тем, как коронавирус расползается по стране и миру. Когда есть аналитика, всегда легче спрогнозировать, что же будет дальше. Мы покажем вам, как за все время пандемии менялась ситуация на планете.
Мы нанесли данные о количестве зараженных на графики. Чтобы удобнее было сравнивать, все линии стартуют с момента, когда в каждой стране было зафиксировано 500 зараженных (условно говоря, как если бы во всех странах эпидемия началась одновременно). В России этот момент наступил только 25 дней назад, и пока можно только гадать, по какому пути мы пойдем.
На первом графике мы видим общее количество зараженных в разных государствах и динамику их появления по дням. Так можно понять, какие страны уже прошли свой пик эпидемии (например, Китай — там новых зараженных нет), а какие — только еще «идут на взлет» (посмотрите только на кривую США). Россия, судя по всему, еще в самом начале пути.
Второй график показывает количество зараженных за вычетом выздоровевших. Это «остатки» инфекции в мире. Сразу видно, что Китай идет на поправку, а в США процент заболеваний только растет. В России, к сожалению, тоже.
На третьем графике мы показали, как сильно население стран пострадало от эпидемии. Здесь дается процент заболевших от всего населения страны. В Китае живет около полутора миллиардов человек, а заболевших — меньше ста тысяч. А вот население Испании, Италии и США сокращается на глазах. Россия — не самая густонаселенная страна, но и нам приходится несладко.