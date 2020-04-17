17 апреля пятница
СЕЙЧАС +5°С
usd 74.71
eur 81.28
Тема дня + 19 новых заболевших в Ярославской области
СЕЙЧАС +5°С
usd 74.71
eur 81.28

Все новости

Все новости

Ежедневно мы вместе с вами следим за тем, как коронавирус расползается по стране и миру. Когда есть аналитика, всегда легче спрогнозировать, что же будет дальше. Мы покажем вам, как за все время пандемии менялась ситуация на планете.

Мы нанесли данные о количестве зараженных на графики. Чтобы удобнее было сравнивать, все линии стартуют с момента, когда в каждой стране было зафиксировано 500 зараженных (условно говоря, как если бы во всех странах эпидемия началась одновременно). В России этот момент наступил только 25 дней назад, и пока можно только гадать, по какому пути мы пойдем.

На первом графике мы видим общее количество зараженных в разных государствах и динамику их появления по дням. Так можно понять, какие страны уже прошли свой пик эпидемии (например, Китай — там новых зараженных нет), а какие — только еще «идут на взлет» (посмотрите только на кривую США). Россия, судя по всему, еще в самом начале пути.

На графике видно, что по количеству зараженных Китай вышел на плато: новых заражений там нет

На графике видно, что по количеству зараженных Китай вышел на плато: новых заражений там нет

Второй график показывает количество зараженных за вычетом выздоровевших. Это «остатки» инфекции в мире. Сразу видно, что Китай идет на поправку, а в США процент заболеваний только растет. В России, к сожалению, тоже.

На этом графике мы «вычли» вылечившихся, здесь спад заболевания более нагляден

На этом графике мы «вычли» вылечившихся, здесь спад заболевания более нагляден

На третьем графике мы показали, как сильно население стран пострадало от эпидемии. Здесь дается процент заболевших от всего населения страны. В Китае живет около полутора миллиардов человек, а заболевших — меньше ста тысяч. А вот население Испании, Италии и США сокращается на глазах. Россия — не самая густонаселенная страна, но и нам приходится несладко.

Здесь показано не общее количество зараженных, а доля от населения страны. Китай выглядит совсем неожиданно

Здесь показано не общее количество зараженных, а доля от населения страны. Китай выглядит совсем неожиданно

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

коронавируспандемияКитайИталияСША
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (8)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!