Ежедневно мы вместе с вами следим за тем, как коронавирус расползается по стране и миру. Когда есть аналитика, всегда легче спрогнозировать, что же будет дальше. Мы покажем вам, как за все время пандемии менялась ситуация на планете.



Мы нанесли данные о количестве зараженных на графики. Чтобы удобнее было сравнивать, все линии стартуют с момента, когда в каждой стране было зафиксировано 500 зараженных (условно говоря, как если бы во всех странах эпидемия началась одновременно). В России этот момент наступил только 25 дней назад, и пока можно только гадать, по какому пути мы пойдем.

