Первый случай коронавируса в России зафиксировали в начале марта, а 16 апреля в стране не осталось регионов, свободных от COVID-19. Мы сделали видеоролик о том, как инфекция распространялась в РФ, и это впечатляет. Похоже на известную компьютерную игру, но мы надеемся, что в итоге врачи победят.
2 марта коронавирус обнаружили у россиянина, вернувшегося из Италии. На следующий день его выявили еще у двоих россиян, находящихся на территории Объединенных Арабских Эмиратов. 5 марта появилась информация еще об одном случае заражения в стране.
6 марта в российском оперативном штабе сообщили сразу о шести новых случаях заражения коронавирусом в России: пяти в Москве и одном в Нижнем Новгороде. Все они были завезены из Италии.
В начале марта масштабы заражений были не такими большими, но уже в середине месяца стали фиксировать не завозные случаи — люди стали заражаться внутри страны. Россия ограничила авиасообщение со странами Евросоюза, Швейцарией и Норвегией, включая и рейсы обратного направления, закрылась граница России и Беларуси.
19 марта режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса ввели власти всех
С 23 марта из-за пандемии коронавируса Россия приостановила авиасообщение с Турцией, Японией, Таиландом и Вьетнамом.
Долгое время вирусу не удавалось добраться до трех российских регионов, но