Панику создавать не хочется? Как МЧС в своих пресс-релизах научилось писать «хлопок газа» вместо «взрыв» — и неважно, что этим «хлопком» полдома обрушило.



В результате мы имеем «самоизоляцию». Которая никому не понятно, что вообще такое. Потому что на улицу выходить нельзя, но это не точно. Соблюдать социальную дистанцию нужно, но всем по фиг. Маски носить обязательно, но в них неудобно, поэтому давайте их носить на подбородке.



И все эти прекрасные и замечательные люди из столиц в масках на подбородках идут за продуктами и гулять, потому что почему бы и нет. Они же прекрасно себя чувствуют! Плюс никто не понимает, что и где происходит. А власти, с одной стороны, пугают: «Сидите дома!» — а с другой, успокаивают: «Мы вовремя приняли меры, поэтому у нас не будет как в США и Италии». Да что вы, блин, приняли? Люди ездят, ходят, чихают на расстояние до четырех метров и вообще не верят в этот ваш вирус, потому что «от гриппа каждый год больше умирает». Поэтому, да, будет как в США и Италии, если не появятся настоящие меры.