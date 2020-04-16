Шутка про «откуда в ленте столько вирусологов, нормальные же политологи были» — про меня. Еще месяц назад я вчитывалась в конституционные поправки, чтобы потом с юристами и политиками разобрать, что там к чему, и рассказать вам, дорогие читатели. Но хоба — и вот я уже месяц пишу про коронавирус. Я знаю, что пипочки на поверхности этого шарика — белки, что врачи раз в неделю пьют очень токсичный препарат от малярии для профилактики (но не надейтесь, в аптеках его нет — как и масок), я узнаю по голосам вирусологов Минздрава и в целом уже неплохо прогнозирую, сколько заболевших будет на следующий день. И вот сейчас я вам напрогнозирую.
Итак, в Москве и Питере распространяется зараза коронавирусная. Людям запрещают выходить на улицу, ввели QR-коды, чтобы никто никуда лишний раз не шастал, дети не могут попасть к пожилым родителям, за которыми надо ухаживать, пациенты — в больницы за рецептами. Люди теряют работу, зарплату, квартиры — за них нечем платить. Мой друг в Петербурге работал в сфере развлечений, что с его заработком теперь, вам, я думаю, объяснять не надо. Новую работу найти невозможно — на рынке труда ждет только одна вакансия: доставщик еды. Адский труд за копейки, которых не хватает на съем жилья и еду.
И что делают несчастные жители столиц, приехавшие туда со всей страны ради работы и перспектив? Возвращаются на малую родину. А вместе с ними уезжают и москвичи — переждать строгие столичные меры там, где еще не штрафуют за прогулку в парке. Летят самолеты в Екатеринбург и Новосибирск, едут поезда в Нижний Новгород и Воронеж.
И вместе с блудными сынами в отчие дома едет коронавирусная зараза.
А что делают в регионах? А хрен его знает! Губернаторы принимают указы — кто в лес, кто по дрова. В Нижний Новгород можно спокойно приехать из Москвы, в Новосибирск — беспокойно, там людей отправляют в карантин, за нарушение которого штрафуют. В Кузбассе понаехавших отсылают в обсервацию — специальный санаторий, который нельзя покидать. С чего бы — неясно, потому что вообще-то обсервацию применяют, когда объявлен карантин, а карантин объявлен только в двух городах региона. И кстати, в обсервацию отправляют не всех, а только тех, кто приехал в общежитие или гостиницу. Остальные — домой, на самоизоляцию.
Откуда вообще взялась эта самоизоляция? Что это? Вероятно, известно это только Собянину — это он придумал термин в своем указе, а уже за ним потянулись и регионы: выходить только в ближайший магазин, гулять с питомцем в ста метрах от дома… Юридического термина «самоизоляция» просто не существует. Есть «карантин» — это конкретная мера. И судя по всему, власти ждут, что мы будем соблюдать именно его.
Но в чем проблема называть вещи своими именами? Слова «карантин» стесняетесь?
Панику создавать не хочется? Как МЧС в своих пресс-релизах научилось писать «хлопок газа» вместо «взрыв» — и неважно, что этим «хлопком» полдома обрушило.
В результате мы имеем «самоизоляцию». Которая никому не понятно, что вообще такое. Потому что на улицу выходить нельзя, но это не точно. Соблюдать социальную дистанцию нужно, но всем по фиг. Маски носить обязательно, но в них неудобно, поэтому давайте их носить на подбородке.
И все эти прекрасные и замечательные люди из столиц в масках на подбородках идут за продуктами и гулять, потому что почему бы и нет. Они же прекрасно себя чувствуют! Плюс никто не понимает, что и где происходит. А власти, с одной стороны, пугают: «Сидите дома!» — а с другой, успокаивают: «Мы вовремя приняли меры, поэтому у нас не будет как в США и Италии». Да что вы, блин, приняли? Люди ездят, ходят, чихают на расстояние до четырех метров и вообще не верят в этот ваш вирус, потому что «от гриппа каждый год больше умирает». Поэтому, да, будет как в США и Италии, если не появятся настоящие меры.
В США тоже говорили, что все будет хорошо. И? 17 тысяч смертей уже, а еще ничего не закончилось.
Когда коронавирус придет в регионы — то, что сейчас творится в Москве, покажется цветочками. Потому что московской медицины у нас для вас нет. В Кургане только 30% аппаратов ИВЛ от необходимого — 49 вместо 144. Это официальная статистика.
Глава государства тем временем говорит, что регионы по заболеваемости отстают от Москвы примерно на две недели. При этом даже там пик заболеваемости еще не пройден — и это несмотря на все столичные штрафы, которых насобирали уже на миллион рублей. И всё еще у нас самоизоляция, а не карантин, не ЧС. Но мы ждем. Боитесь, что сверху по шапке настучат? Вводить режим ЧС может глава региона — Владимир Путин специальный указ выпустил. Для кого?
Вы, дорогие читатели, мне можете сказать, что я не права, что я паникую, что бизнес и вообще всем надоело сидеть дома. А мне-то как надоело! Очень хочется на дачу, к родителям, в гости, в парк и супа с крапивой. Очень не хочется терять доход и любимое кафе за углом. Но между кафе и человеческими жизнями выбор очевиден. Тем более что рано или поздно нас всех всё равно разгонят на карантин. Но к тому времени умрут уже тысячи.
Как вы считаете, принятых мер достаточно, чтобы остановить эпидемию?
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции