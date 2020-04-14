1009:

— В том то и дело, что там все дисциплинированные! И власти тоже позаботились о населении, закрыли всё, что можно, не чета нашим! Дотянули! А вы, девушка, куда поехали 22 марта?! Ну везде же во все трубы трубили! Смотрите почаще новости в СМИ. В интернете тоже, а не только фото, шмото и т. д. Честно, вот ни грамма вас не жалко! Извините!



Гость:

— Эпидемия уже шла полным ходом — нечего было ехать. Теперь пусть сидит!



Мирза:

— С одной стороны, завидую женщине — месяц в Японии. Да я в жизни там не побываю! С другой, очень опрометчиво — ведь предупреждали. А тот факт, что столько хейтеров и клавишных героев — очень противно! Вы завидуете тем, у кого есть средства выехать из РФ хотя бы на недельку! Сам путешествую много, но на этот раз сдержался и перенёс свой тур на август.



Гость:

— Люди, что же такие злые? Билеты брались, видимо, до 22 марта, и тогда никто из нас еще не думал, что всё будет так серьезно, ибо такого не было даже в 90-е. Да, опрометчивый поступок, но то, что людей бросили в чужой стране без средств к существованию, внезапно отменив рейсы и не предоставив возможность вернуться, это тоже неправильно. Понимаю, что возможно этих людей негде размещать на карантин на две недели по прилету, но проблему-то решать нужно. Это наши граждане, и многие из нас могут в будущем оказаться на их месте, ибо не все умеют предвидеть, как сложатся обстоятельства. Это уже после просто рассуждать. Надеюсь, что наши власти помогут быстрее вернуться домой.

