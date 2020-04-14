Из-за эпидемии коронавируса некоторые ярославцы до сих пор не могут вернутся домой. Кто-то застрял на Занзибаре. Кто-то — в Японии. После публикации историй этих людей в комментариях разгорелись споры. Одни осуждают тех, кто не отменил свои поездки в тот момент, когда эпидемия уже бушевала по миру, другие относятся с пониманием и поддерживают попавших в беду.
Публикуем подборку самых ярких комментариев:
Гость:
— Раньше нужно было закрывать границу, и тогда бы большинство наших бестолковых граждан не смогли бы уехать за границу и проблем бы таких, как сейчас, не было бы! Ведь надо ж так — вся страна знает через СМИ эпидобстановку во всём мире, а некоторые наши сограждане отважились ехать заграницу на отдых. Мозги-то есть? Вот и сидите теперь все там. На данном этапе, граждане туристы, вы все являетесь разносчиками COVID-19. И обижаться вам нужно только на самих себя!
1009:
— В том то и дело, что там все дисциплинированные! И власти тоже позаботились о населении, закрыли всё, что можно, не чета нашим! Дотянули! А вы, девушка, куда поехали 22 марта?! Ну везде же во все трубы трубили! Смотрите почаще новости в СМИ. В интернете тоже, а не только фото, шмото и т. д. Честно, вот ни грамма вас не жалко! Извините!
Гость:
— Эпидемия уже шла полным ходом — нечего было ехать. Теперь пусть сидит!
Мирза:
— С одной стороны, завидую женщине — месяц в Японии. Да я в жизни там не побываю! С другой, очень опрометчиво — ведь предупреждали. А тот факт, что столько хейтеров и клавишных героев — очень противно! Вы завидуете тем, у кого есть средства выехать из РФ хотя бы на недельку! Сам путешествую много, но на этот раз сдержался и перенёс свой тур на август.
Гость:
— Люди, что же такие злые? Билеты брались, видимо, до 22 марта, и тогда никто из нас еще не думал, что всё будет так серьезно, ибо такого не было даже в 90-е. Да, опрометчивый поступок, но то, что людей бросили в чужой стране без средств к существованию, внезапно отменив рейсы и не предоставив возможность вернуться, это тоже неправильно. Понимаю, что возможно этих людей негде размещать на карантин на две недели по прилету, но проблему-то решать нужно. Это наши граждане, и многие из нас могут в будущем оказаться на их месте, ибо не все умеют предвидеть, как сложатся обстоятельства. Это уже после просто рассуждать. Надеюсь, что наши власти помогут быстрее вернуться домой.
Гость:
— Так родственники наверняка есть? Пусть деньги пересылают, на это и живи, пока всё не утрясётся.
Дмитрий:
— Когда вы уезжали, правительство уже не рекомендовало зарубежные поездки. Так что вас предупреждали, но вы решили рискнуть. Теперь это ваша проблема. И вам никто ничего не должен.
Андрей_112:
— Звучит бредово, ибо не раз были пустые рейсы и МИД постоянно орет, что пишите туда и сюда. У меня друг 4 апреля как раз из Японии (в Ярославль) вернулся.
Инна:
— Занзибар страна гостеприимная! Оставайтесь там.