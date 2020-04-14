Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило отметку в 2 миллиона. Об этом сообщает университет Хопкинса. При этом в мире зафиксировано уже 119 483 смертей пациентов с коронавирусом.

Больше всего заражённых на 14 апреля в США — свыше 682 тысяч случаев. В Испании и Италии — свыше 150 тысяч случаев.

Россия занимает 15-е место в мире по числу подтверждённых случаев COVID-19: свыше 18 тысяч заражённых. По последним данным, в России скончались 148 пациентов с коронавирусом, 1470 человек выздоровели. Актуальную информацию по всем регионам страны смотрите по ссылке.