Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило отметку в 2 миллиона. Об этом сообщает университет Хопкинса. При этом в мире зафиксировано уже 119 483 смертей пациентов с коронавирусом.
Больше всего заражённых на 14 апреля в США — свыше 682 тысяч случаев. В Испании и Италии — свыше 150 тысяч случаев.
Россия занимает 15-е место в мире по числу подтверждённых случаев COVID-19: свыше 18 тысяч заражённых. По последним данным, в России скончались 148 пациентов с коронавирусом, 1470 человек выздоровели. Актуальную информацию по всем регионам страны смотрите по ссылке.
Отметим, что накануне руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что почти половина заражённых коронавирусом переносит его без симптомов, при этом люди являются переносчиками вируса.
При этом пик эпидемии еще не наступил. Во время того же совещания вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что самая высокая заболеваемость нас ждет через три недели.