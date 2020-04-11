Ярославский тату-мастер Родослав Маляров оказался на Гоа, когда началась пандемия коронавируса. Поначалу приходилось несладко — не очень-то жаловали индийские полицейские приезжих. Родослав рассказал, как обстоят дела сейчас (он уехал на Гоа пожить длительное время и до сих пор находится там).
— В целом стало получше. Еду купить можно возле дома. Негатива в наш адрес не замечаю. Все дома сидим! — говорит тату-мастер.
Но волнуется — его тревожат новости, которые приходят с родины.
— Если честно, страшно в Россию лететь. Там как-то прям много заболевших. Да и на карантин не хочется по прилету, кто знает, куда сунут, — Родослав предпочитает пока не уезжать из Индии.
Местные жители, говорит, не паникуют.
— По улицам, конечно, ходят. Вместо маски — тряпка или платок, или мотоциклетная маска.
Дистанцию соблюдают, но на самоизоляции им трудно быть полностью — некуда деваться, надо работать.
Тем временем в Ярославской области за последние сутки не выявлено ни одного нового случая заражения. По утренней сводке из больницы выписан один выздоровевший человек.