Ярославский тату-мастер Родослав Маляров оказался на Гоа, когда началась пандемия коронавируса. Поначалу приходилось несладко — не очень-то жаловали индийские полицейские приезжих. Родослав рассказал, как обстоят дела сейчас (он уехал на Гоа пожить длительное время и до сих пор находится там).

— В целом стало получше. Еду купить можно возле дома. Негатива в наш адрес не замечаю. Все дома сидим! — говорит тату-мастер.

Но волнуется — его тревожат новости, которые приходят с родины.