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Родослав говорит, что теперь стало проще купить еду

Родослав говорит, что теперь стало проще купить еду

Ярославский тату-мастер Родослав Маляров оказался на Гоа, когда началась пандемия коронавируса. Поначалу приходилось несладко — не очень-то жаловали индийские полицейские приезжих. Родослав рассказал, как обстоят дела сейчас (он уехал на Гоа пожить длительное время и до сих пор находится там).

— В целом стало получше. Еду купить можно возле дома. Негатива в наш адрес не замечаю. Все дома сидим! — говорит тату-мастер.

Но волнуется — его тревожат новости, которые приходят с родины.

Как соблюдают дистанцию в Индии

Как соблюдают дистанцию в Индии

— Если честно, страшно в Россию лететь. Там как-то прям много заболевших. Да и на карантин не хочется по прилету, кто знает, куда сунут, — Родослав предпочитает пока не уезжать из Индии.

Местные жители, говорит, не паникуют.

— По улицам, конечно, ходят. Вместо маски — тряпка или платок, или мотоциклетная маска.
Дистанцию соблюдают, но на самоизоляции им трудно быть полностью — некуда деваться, надо работать.

Маски носят не все

Маски носят не все

Тем временем в Ярославской области за последние сутки не выявлено ни одного нового случая заражения. По утренней сводке из больницы выписан один выздоровевший человек.

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коронавирусCOVID-19Гоа«Любимая Индия»
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