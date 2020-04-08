В эти минуты началось совещание президента, аппарата правительства и глав регионов с Владимиром Путиным. За несколько минут до этого президент выступил со специальным обращением — и к нации, и к руководителям.



Вот коротко то, о чем заявил Путин.



— Государство выделило более 33 млрд на развертывание коек, еще 13 млрд пойдет на закупку реанимобилей и аппаратов ИВЛ. Техника должна поступить в регионы уже с апреля.



— Медики, работающие с пациентами с коронавирусом, получат дополнительные выплаты. Врачи — по 80 тысяч в месяц, средний персонал — по 50 тысяч рублей, младший персонал — по 25 тысяч рублей. Для врачей скорой помощи сделают выплаты в 50 тысяч, фельдшеры и водители получат по 25 тысяч. Надбавки будут действовать три месяца.

