Уже недели три всё, кроме продуктовых магазинов и аптек, закрыто. Такого в Америке не было, они работают везде, всегда. Закрываются на Новый год или Рождество, но ненадолго — на день максимум.

Пропала туалетная бумага



В магазинах пропало сначала вообще всё, остались только скоропортящиеся и странные деликатесы — сыр с плесенью. Первым делом исчезли туалетная бумага, консервы, из русских магазинов — гречка.