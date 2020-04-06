5 лет назад художник Андрей Тарусов переехал вместе с женой из Рыбинска в Лос-Анджелес. Из-за пандемии они уже три недели сидят в самоизоляции. Что происходит в Калифорнии из-за коронавируса, есть ли там туалетная бумага и почему люди не обращаются к врачам — в рассказе Андрея.
Всё изменилось
Обстановка после начала пандемии изменилась очень сильно. Калифорния очень дружелюбная — все на улице, в магазине здороваются, разговаривают. Здесь люди сами в себе воспитали такую дружелюбность. Все были на позитиве, все расслаблены, но теперь всё не так. На улицу выходить не рекомендуется, только за продуктами можно, в аптеку или к врачу, подходить друг к другу нельзя. Всё закрылось. Это такие рекомендации, полиция никого не штрафует, но, когда жена поехала прогуляться до пляжа, полицейские попросили её уйти, так как она явно не за продуктами приехала.
Уже недели три всё, кроме продуктовых магазинов и аптек, закрыто. Такого в Америке не было, они работают везде, всегда. Закрываются на Новый год или Рождество, но ненадолго — на день максимум.
Пропала туалетная бумага
В магазинах пропало сначала вообще всё, остались только скоропортящиеся и странные деликатесы — сыр с плесенью. Первым делом исчезли туалетная бумага, консервы, из русских магазинов — гречка.
Первые дни карантина очереди были гигантские, в магазинах было не протолкнуться. Обстановку накаляли ещё и блогеры, которые включали трансляции и показывали огромные очереди. Но мы неделю спокойно пережили, потом в магазинах опять всё стало появляться, только туалетной бумаги до сих пор нет. Глупая проблема, но её всю раскупили. Сейчас она появляется в некоторых магазинах, но продают один рулон в руки максимум, как в блокаду хлеб. Вчера поехал в магазин, так как мы особо не закупались, на входе в очереди
Масок нет
С каждым днём заболевших по всей Америке всё больше. В нашем районе неделю назад было человека четыре, но сейчас, суда по тому, как вирус быстро распространяется, может, уже и сотня. Я слышал, что ввели режим масок и выходить на улицу без них нельзя, но встречаю людей с открытыми лицами. Да, масок в продаже нет, антисептиков тоже. На улице кто шарфом закрывается, кто в каких-то зелёных, чёрных масках ходит. Кто-то подсуетился — выпускает брендовые маски, но просто, чтобы лицо защитить, таких нет.
Про теорию заговора
На удивление, на запреты здесь реагируют адекватно. Только в России видел, комментарии в соцсетях, что коронавирус — это выдумки, теория заговора. Болеть никто не хочет, в Лос-Анджелесе все стараются следовать запретам.
Про помощь
Тут напряженка с социальными проектами. Америка — оплот капитализма. Правительство собирается выделять по тысяче долларов каждому, даже эмигрантам. Но это пока обсуждения. Компании собираются помогать, делают различные гранты. Можно написать, что не хватает на жизнь, на оплату квартиры
Тут другая система жизни. В многоквартирных домах все жильё снимают, поэтому тут не бабушек, которые живут в квартирах, соответственно, и помогать из соседей особо некому. Жить здесь дорого, да и зачем бабушке жить в Голливуде. Они может и живут в Лос-Анджелесе, но не в квартирах, а в домах. Тут очень развит индивидуализм.
Про криминальную обстановку
Пока нет, всё спокойно. Много стало полиции, больше, чем раньше. Раньше они стояли у магазинов с пончиками, ждали, когда их вызовут, теперь ездят по городу. На улицах тишина. Может, и тем, кто грабит, страшно заболеть и они не выходят. Улицы сейчас вымерли, но ходить по городу не страшно.
Про бизнес
Бизнес паникует, государство здесь не поможет. Тут всё так построено, что каждый сам за себя. Все пытаются выкручиваться, как могут. В России на самоизоляции все с зарплатой по домам сидят, здесь, если вы не средний класс — белый американец за
Про медицину
В больницах у нас пока нормально. Но тут совсем другая система, не как в России: тут все больницы частные, за всё деньги дикие. Люди не идут ко врачу даже полумертвые, потому что денег нет. Любое обращение к врачу —
Про себя
Вся моя деятельность — в интернете, у меня ничего не изменилось, даже стало чуть лучше, люди больше стали в интернете сидеть. Записываю свой курс сейчас. У меня всё хорошо. Я как дома сидел, рисовал, так и рисую. Мне не страшно, я думаю, что найду применение своим знаниям в любой ситуации, поэтому на счёт себя я не волнуюсь. Мне очень хочется верить, что после пандемии мир изменится в лучшую сторону, люди поймут то, что не понимали раньше.