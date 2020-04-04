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На карантин закрыты еще две больницы

На карантин закрыты еще две больницы

В Александровской больнице Санкт-Петербурга у 5 сотрудников и 11 пациентов выявили коронавирус. Об этом сообщает издание «Фонтанка». Тесты были проведены после того, как в стационаре скончался мужчина с инфарктом миокарда — посмертно у него был подтвержден COVID-2019.

Сразу после этого медиков отправили в изоляцию, а больницу закрыли на карантин до 11 апреля. Сотрудники медучреждения продолжают лечиться дома, а пациенты переведены в Городскую клиническую инфекционную больницу им. Боткина, которая сейчас специализируется на лечении коронавируса.

Кроме Александровской больницы в Петербурге закрыты на карантин еще две — Городская больница святого Георгия и Введенская.

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