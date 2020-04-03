Священники рассказали, как отпраздновать Вербное воскресенье, пока в стране карантин

Верующие с нетерпением ждут 12 апреля — на этот день выпадает Вербное воскресенье. Но в условиях изоляции привычные ритуалы придется менять. Ранее патриарх Кирилл сказал верующим молиться дома, а вчера РПЦ предложила не ходить в церковь на Пасху, а посмотреть трансляцию богослужений дома. Сегодня мы разобрались с тем, что делать православным в следующее воскресенье.



Отец Александр Сатомский из Ярославля считает, что если всем рекомендовано находиться дома, то нужно выполнять эту просьбу и даже не обсуждать вопрос, стоит ли выходить на улицу за вербой.

