Коронавирус так быстро распространяется по России, что, скорее всего, уже завтра эта карта станет неактуальной. Но мы всё равно отметили регионы, где нового вируса пока нет. Только за последние сутки, по данным оперативного штаба, в стране зафиксировано 500 заражений. Общая цифра — 2337 человек. 121 человек вылечился, 17 — погибли.
Вспышки коронавируса зафиксированы в 73 регионах. Это выглядит вот так.
Вот список 12 регионов, где на текущий момент официально не зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции. Внимание! Мы не призываем вас отправляться в другие города. Помните, что самый верный способ избежать заболевания — это отказаться от посещения людных мест и часто мыть руки.
- Республика Алтай;
- Республика Ингушетия;
- Карачаево-Черкесская Республика;
- Республика Карелия;
- Республика Северная Осетия;
- Республика Тыва;
- Камчатский край;
- Курская область;
- Еврейская АО;
- Ненецкий АО;
- Чукотский АО;
- Ямало-Ненецкий АО.