Коронавирус так быстро распространяется по России, что, скорее всего, уже завтра эта карта станет неактуальной. Но мы всё равно отметили регионы, где нового вируса пока нет. Только за последние сутки, по данным оперативного штаба, в стране зафиксировано 500 заражений. Общая цифра — 2337 человек. 121 человек вылечился, 17 — погибли.

Вспышки коронавируса зафиксированы в 73 регионах. Это выглядит вот так.